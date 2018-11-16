«Прогресс МС-10» успешно запущен с космодрома Байконур на носителе «Союз-ФГ»

16 ноября 2018 года в 21:14 мск с космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты космического назначения «Союз-ФГ» по программе Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель вывела на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-10». Об этом сообщает госкорпорация "Роскосмос".

После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя ТГК приступил к выполнению программы полета к МКС.

Сближение транспортного корабля «Прогресс МС-10» со станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента МКС планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП, а также российского космонавта Сергея Прокопьева.

Кораблю «Прогресс МС-10» предстоит доставить на Международную космическую станцию около 2,5 тонн различных грузов: более 1,3 тонны сухих грузов, 725 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В укладке грузового отсека — научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Автоматическая стыковка «грузовика» с МКС состоится 18 ноября в 22:30 мск.