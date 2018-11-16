Главврач, которая отказалась вводить новорождённому дорогостоящий препарат, будет ждать приговора в СИЗО

Калининградский суд арестовал главного врача городского роддома. 41-летняя женщина подозревается в том, что отказалась дать недоношенному ребёнку необходимое дорогостоящее лекарство, из-за чего он умер. Об избрании меры пресечения сообщается 16 ноября на сайте областного Следственного комитета.

По мнению следствия, ребенок, родившийся весом 700 грамм, нуждался в дорогостоящем итальянском препарате, который, тем не менее, не является дефицитным. По версии следствия, главный врач приказала персоналу «принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил». Мотивировала она это тем, что препарат дорогой, и если ребёнок после него не выживет, то это скажется «ухудшением показателей медицинской статистики в части смертности новорожденных в случае смерти ребенка». Младенец умер в тот же день. Руководитель якобы заставила врачей записать в истории родов, что он родился мёртвым.

Умер младенец по вине врача и её подчинённых или нет, предстоит установить судмедэкспертам.