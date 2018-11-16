Манчини уговаривает нападающего «Зенита» сменить гражданство, чтобы заиграть его за Италию

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини намерен привлечь к национальной команде нескольких иностранных футболистов без опыта выступлений за свои взрослые национальные команды Как сообщает Gazzetta dello Sport, одним из таких игроков является аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси.

Манчини тренировал его еще будучи наставноком сине-бело-голубых. 22-летний Дриусси имеет опыт выступления за юношеские сборные Аргентины (до 17 и до 20 лет), но не провел ни одного матча за взрослую команду страны.

Напомним, Роберто Манчини тренировал «Зенит» в сезоне 2017/18. Под его руководством петербургский клуб занял пятое место, повторив худший результат за десять лет. Сразу после окончания чемпионата Манчини ушел в отставку, возглавив сборную Италии.