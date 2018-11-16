Беглов переписал бюджет с опозданием, но культурно, единороссы позаботились о своих обедах и спортсменах

«Невская ратуша» со скидкой, кино без «Оскара» и парламентская столовая. Депутаты подготовили поправки ко второму чтению бюджета, а заодно и глава города сделал пометки на полях на 4 млрд.

Александр Беглов//Александр Николаев/Интерпресс

Врио губернатора Александр Беглов подкинул работы бюджетно-финансовому комитету городского парламента— к первой поправке в проект трехлетнего бюджета доложил еще одну. Внесена она после установленного срока, говорят депутаты, но вряд ли это как-то повлияет на ее судьбу. Единороссы тоже определились с питательными приоритетами, оппозиция объединилась в своей неприязни к ЗСД.

Культура и авиация

Все сроки для внесения губернаторской поправки вышли, 21 числа депутатам предстоит второе чтение проекта бюджета. Однако 16 ноября аппарат врио губернатора успел вбросить в уходящий финансовый поезд еще одну стопочку бумаг. Первой поправкой, напомним, Александр Беглов синхронно повышал расходы и доходы бюджета примерно на 15,5 млрд рублей, оставляя дефицит неизменным — 52 млрд рублей. Доходы росли, благодаря пересчету поступлений по налогу на прибыль, НДФЛ, акцизов и безвозмездных перечислений из федерального центра. Параллельно 10 млрд срезали со строительства метро (благо тратятся там деньги ни шатко, ни валко) и 2,6 млрд — со взносов на ОМС для неработающего населения, так как изменились нормативы расчета их количества. Зато 5,8 млрд рублей доливали в образование, 3,1 млрд — в здравоохранение , 2,5 млрд — на создание комфортной среды в городе. Перераспределялись деньги на программы Жилкома и КИО по обеспечению доступным жильем различных очередников с обещанием все компенсировать весной.

В этот раз основные показатели остаются прежними, зато внутри казны меняют свое положение порядка 4 млрд рублей. Больше всего — на 2,3 млрд — растут культурные расходы. Вряд ли дело в культурном же форуме, но дополнительные 900 млн на капремонт соответствующих учреждений Беглов выделил. Еще 922 млн интригующе смотрятся на фоне дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова — это дополнительные субсидии некоммерческим организациям, которые занимаются театральной и концертной деятельностью. Шансов на «Оскар» у нас никаких, как поведал 16 ноября министр культуры, но 150 бонусных млн на развитие кинематографии это не отменяет. 70 млн добавили на праздники и памятные даты: то ли их станет больше, то ли отмечать будем ярче.

950 млн получит комитет по здравоохранению на оборудование и инвентарь для клиник. В одном конкретном случае (клиническая больница святителя Луки) ради этого сняли 320 млн с реконструкции больничного корпуса. На 92 млн подрастет субсидия жилкому на программу капремонта (правда, первой поправкой Беглов ее же срезал на 40 млн), на 376 млн — учреждениям профобразования.

Из любопытного — плюс 8 млн региональному отделению ДОСААФ; как раз 16 ноября стало известно, что попечительский совет Межрегионального отделения организации возглавит вице-губернатор Игорь Албин. Кое-что изменилось и в финансовой судьбе районных администраций. К примеру, Петродворцовый район не успел еще проглотить 140 млн из первой поправки Беглова, как ему уже докладывают 78 млн рублей. А вот с Петроградским погорячились: 288 млн рублей бонуса второй поправкой превращаются просто в 88 млн. Основным источником увеличения расходов является Резервный фонд, так что официально главным «пострадавшим» становится комитет финансов: фонд урезают на 3,5 млрд, а первой поправкой у комфина забрали 2,6 млрд на обслуживание долга.

Ратуша – в минус, церкви — в плюс

Свою поправку к бюджету подготовила и «Единая Россия». Традиционно предложения по изменениям в проект бюджета прорабатывают все фракции, но лишь поправка партии большинства получает необходимое количество голосов. Как и в прошлые годы, предложения депутатов носят анонимный характер. При этом, как считают собеседники «Фонтанки», часть их пожеланий была учтена еще при нулевых чтениях бюджета. Всего парламентарии хотят по-своему перераспределить почти 1 млрд рублей: 370 млн из резервного фонда и 600 млн рублей, которые предполагалось потратить на покупку недвижимости. Видимо, речь идет о центре «Невская ратуша», куда переехали несколько комитетов Смольного. В октябре на встрече с главой «ВТБ» Андреем Костиным только что заступивший на должность губернатора Александр Беглов договорился о снижении процентной ставки по кредиту за выкуп этих помещений. Судя по всему, сэкономленные средства и пошли на депутатскую поправку. Как следует из документов, часть средств парламентарии направляют на субсидии муниципалитетам: наибольшие трансферы достанутся муниципальным депутатам Петроградского, Адмиралтейского и Калининского района. Именно от этих территорий в парламент избрались спикер Вячеслав Макаров, вице-спикеры Анатолий Дроздов и Сергей Соловьев.

Кроме того, парламентарии теперь в поправке не пишут названия спортивных команд, которым хотят помочь средствами от своего имени. В поправке говорится «субсидия сильнейшей женской сборной по волейболу», «субсидия сильнейшей мужской сборной по волейболу», а также «сильнейшей женской команде по водному поло». Плавающим с мячом женщинам повезло больше других: им депутаты отправляют 30 млн рублей. Наибольшую прибавку парламентарии прописали комитету по градостроительству и охране памятников – плюс 295 млн рублей. Из них почти 100 млн уйдут в качестве субсидий религиозным организациям.

Не забывают депутаты от «Единой России» ни о себе, ни о ближних. 10 млн рублей по поправке уйдет столовой Мариинского дворца, 76 млн – изданию «Вечерний Санкт-Петербург», описывающему жизнь петербургских депутатов. 700 тысяч рублей выделено на проведение Международной летней школы по русской литературе, в прошлые годы в ее организации принимал активное участие яблочник и экс-депутат Александр Кобринский, во время выборов в 2016 году отказавшийся баллотироваться против спикера ЗакСа в Петроградском районе. Часть средств депутатской поправки уйдет на оборудование депутатских приемных в Выборгском районе (от него в парламенте Сергей Купченко и Михаил Погорелов) и Приморском районе (Андрей Анохин, Андрей Горшечников). Впрочем, некоторые депутаты, судя по поправке, решили сэкономить на приемных – по данной статье у администрации Красносельского района стоит минус 2 млн рублей (оттуда в ЗакС прошли Роман Коваль, Сергей Никешин, Андрей Васильев).

Среди предложений других депутатов, которые традиционно не утверждаются из-за отсутствия у фракций большинства, – поправки яблочников Михаила Амосова и Бориса Вишневского. Они предложили не выделять средства оператору Западного скоростного диаметра и АО «Центр выставочных и музейных проектов», организовавшему исторический парк «Россия – моя история», а потратить их на расселение коммуналок, помощь бездомным и закупку лекарств для склеротиков.

Лидер фракции «Партия роста» Оксана Дмитриева ведет себя последовательно. На первом чтении проекта бюджета она просто предложила уволить главу комитета финансов Алексея Корабельникова за то, «что он тушит пожар бензином», покрывая дефицит за счет долгосрочных облигационных займов; затем назвала смольнинский проект «бюджетом расплаты за ошибки». А своих поправках предлагает сократить на 3 млрд расходы Резервного фонда, опять же траты на ЗСД (минус 3,3 млрд) и на трамвайную концессию «Чижик» (минус 700 млн). Соответственно дополнительные средства идут на программу «Молодежи — доступное жилье», которую — пока во всяком случае — обрезал Беглов, на уборку улиц и на капремонт зданий в историческом центре.

Отрезать от ЗСД предлагает и депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, на сэкономленное она, например, хочет построить школу у ЖК «Новая Охта», а также настаивает на увеличении выплат земельного капитала многодетным семьям. Ее коллега по фракции Александр Егоров хочет отдать 145 млн на газификацию садоводческих и дачных объединений на территории города.



Ксения Клочкова, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»