Посла РФ вызвали в МИД Финляндии из-за проблем со связью на Trident Juncture

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов вызван в МИД Финляндии из-за скандала вокруг нарушенной работы GPS во время учений НАТО, сообщил финскому агентству STT министр иностранных дел страны Тимо Сойни.

"Министр иностранных дел Сойни заявил о приглашении в МИД посла России Павла Кузнецова в понедельник утром из-за GPS скандала", — говорится в сообщении компании в твиттере.

Ulkoministeri Soini STT:lle: Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsov on pyydetty maanantaiaamuksi keskusteluihin gps-häirinnän vuoksi. pic.twitter.com/CRJ8rfjpZn — STT uutiset (@STTuutiset) 16 ноября 2018 г.

"Фонтанка" писала о том, что накануне МИД Финляндии признал, что помехи в работе GPS на севере Финляндии во время учений НАТО были из России. При этом глава МВД страны Кай Мюкканен в интервью РИА Новости отметил, что данный случай не окажет дальнейшего воздействия на сотрудничество России и Финляндии, выразив надежду, что подобные негативные ситуации не станут обычной практикой в регионе.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии 13 ноября выпустило заявление, где обвинила Россию во вмешательстве в работу GPS во время учений. МИД Финляндии 15 ноября заявил, что доверяет данным Норвегии, а помехи в работе GPS распространялись из России.