Трамп заявил, что ответил на вопросы Мюллера по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответил на письменные вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу".

Он отметил, что лично подготовил ответы на вопросы Мюллера, а не его адвокаты.

"Мои адвокаты не работают над этим, я пишу ответы. Я только что закончил (работу над ответами), мы пока их еще не передали (спецпрокурору). Это были мои ответы, мне не нужны адвокаты, чтобы на это ответить", — сказал он журналистам.

Трамп также в очередной раз повторил, что никакого сговора с Россией нет.

"Это расследование — охота на ведьм. Я представляю, что она закончится, и все будет хорошо, поскольку нет никакого сговора", — отметил президент США.

Трамп ранее делал противоречащие друг другу заявления о том, будет ли он отвечать на список вопросов Мюллера, предъявленный минувшим летом. Трампу не предъявлены какие-либо обвинения, он также не является свидетелем по какому-либо делу. Адвокаты Трампа, по сообщениям СМИ, не хотели устраивать личную встречу Трампа с представителями спецпрокурора. Они опасались "ловушки лжесвидетельства", когда дача неверной информации или умолчание в допросе правоохранительными органами квалифицируется как тяжкое уголовное преступление. Именно за ложь сотрудникам ФБР были привлечены к ответственности некоторые сотрудники Трампа, включая экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.