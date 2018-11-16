Арбитражный суд не поверил ФАС и признал торги имуществом «Транспортно-логистического комплекса» из Усть-Луги законными

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил решение петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы, признавшего незаконными торги имуществом ОАО «Транспортно-логистический комплекс» из Усть-Луги и приостановившего их. Торги проводились в рамках процедуры банкротства ОАО.

В не устроившем суд решении УФАС, в частности, было предписано отменить решение о признании несостоявшимися торгов в форме аукциона по продаже имущества ОАО «Транспортно-логистический комплекс» и обеспечить возможность ознакомления с имуществом в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Данное решение не понравилось организатору торгов ООО «Спутник», в действиях которого антимонопольное ведомство увидело нарушения законодательства. «Спутник» обратился в суд и 15 ноября выиграл процесс в первой инстанции. Как сообщили «Фонтанке» в петербургском УФАС, ведомство обязательно обжалует вынесенный первой инстанцией нормативный акт в 13-м арбитражном апелляционном суде. Постановление, которое вынесет этот суд, вступит в законную силу.

Если «Спутнику» удастся отстоять вчерашнее решение суда, то торги по продаже имущества ТЛК, оцененного в 9,3 миллиарда рублей, будут считаться несостоявшимися. Такая юридическая формулировка дает право основному кредитору ТЛК – ООО «Новые коммунальные технологии», которое связывают с петербургским миллиардером Ильей Трабером, – приобрести продаваемое имущество с дисконтом – ведь это будут уже вторые несостоявшиеся торги.

Отмененное судом решение УФАС было вынесено по жалобе ООО «Капитал М» – компании, которую связывают с кемеровским миллиардером Александром Щукиным. Кроме неё на особенности организации торгов в питерское УФАС жаловались представитель акционеров банкротящегося ТЛК юрист Мария Кудинова, кипрская инвестиционная компания ACG Finance Limited и компания «Новотранс» миллиардера Константина Гончарова. Последняя недавно заявила о приобретении 76,55% акций ТЛК.

ОАО «Транспортно-логистический комплекс» владеет землей, где располагается многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2», и построенной на этой земле недвижимостью. Еще ТЛК принадлежит ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» – стивидорная компания, этим терминалом управляющая. В январе 2017 года стартовал процесс банкротства ТЛК по инициативе некоего ООО «Грос Ритейл», которое переуступило право требования долга «Новым коммунальным технологиям».

До приобретения акций ТЛК «Новотрансом» эта компания считалась основным активом миллиардера Валерия Израйлита.