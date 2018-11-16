Происшествия
На Стачек горит многострадальное бывшее общежитие Кировского завода. Источник огня снова на четвёртом этаже
Бывшее общежитие Кировского завода на проспекте Стачек, 172, снова горит. Пожар, по сообщениям очевидцев, начался около 19:00 16 ноября. Пожарные расчеты уже прибыли на место происшествия.
Судя по фото, опубликованным в соцсетях, огонь начал распространяться на четвёртом этаже дома 172 на проспекте Стачек. В МЧС не смогли оперативно предоставить комментарий по этому поводу.
В последний раз бывшее общежитие Кировского завода горело в 2015 году. Тогда огонь тоже охватил четвёртый этаж, воспламенился строительный мусор. Зимой 2012 года последствия были самыми тяжёлыми. Тогда в горящих помещениях погибли четверо, еще семь человек пострадали. Местных жителей после этого расселили по доходным домам.