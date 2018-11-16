На Стачек горит многострадальное бывшее общежитие Кировского завода. Источник огня снова на четвёртом этаже

Бывшее общежитие Кировского завода на проспекте Стачек, 172, снова горит. Пожар, по сообщениям очевидцев, начался около 19:00 16 ноября. Пожарные расчеты уже прибыли на место происшествия.

Судя по фото, опубликованным в соцсетях, огонь начал распространяться на четвёртом этаже дома 172 на проспекте Стачек. В МЧС не смогли оперативно предоставить комментарий по этому поводу.

В последний раз бывшее общежитие Кировского завода горело в 2015 году. Тогда огонь тоже охватил четвёртый этаж, воспламенился строительный мусор. Зимой 2012 года последствия были самыми тяжёлыми. Тогда в горящих помещениях погибли четверо, еще семь человек пострадали. Местных жителей после этого расселили по доходным домам.