Смольный обещает построить 11 школ более чем на 8 тысяч учеников в следующем году

Комитет по строительству в рамках адресной программы должен построить в следующем году одиннадцать школ, сообщает 16 ноября пресс-служба правительства Петербурга. Планы по школам на 2018 год Смольный выполнил менее чем наполовину.

В комстрое обещают, что пять общеобразовательных учреждений для 3,3 тысячи школьников введут в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года. А до конца следующего года чиновники планируют достроить еще шесть ГБОУ на 5000 мест.

Отметим, что в адресной инвестиционной программе комитета в 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию семи школ. Среди них – ГБОУ на территории предприятия «Ручьи» в Красногвардейском районе (подрядчик «Трест №68») и на Южном шоссе во Фрунзенском районе (подрядчик ЗАО «Трест 101»).

Ранее «Фонтанка» писала, что из семи образовательных учреждений, которые должны были ввести в этом году, сдадут только три школы, «хвост» из четырех аналогичных объектов Смольный перенесет в АИП следующих годов.

Продление сроков возведения объектов адресной программы в комстрое объясняли необходимостью расторгать контракты с подрядчиками, нарушающими сроки исполнения.

Без опозданий в рамках правительственной программы могут до конца текущего года ввести в эксплуатацию школу №777 на Мебельной улице. Этот объект также успел пережить смену подрядчиков. Строительство здания ведется с 2014 года, но спустя два года стараниями компании «Единые решения» объект мог похвастаться только фундаментом. Конкурс на достройку школы выиграло АО «Проммонолит». В настоящее время подрядчик завершает отделку помещений и установку инженерных систем.