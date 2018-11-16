Ущерб от загрязнения реки Новой составил 160 млн рублей. После статьи «Фонтанки» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет после статьи «Фонтанки» о запредельном сбросе экологически опасных веществ в реку Новую возбудил уголовное дело. Ущерб составил 160 млн рублей.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР, уголовное дело возбуждено 16 ноября по статье 247 УК «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

«По результатам проведенных лабораторных анализов воды из реки Новой установлены превышения по этиловому спирту в 5400 раз, по изопропиловому спирту в 5,4 раза, по бутиловому спирту в 17,7 раза, по ацетону в 3,0 раза, по этиленгликолю в 640 раз», – ссылается следствие на комплексное исследование, проведенное ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», химико-аналитическим центром «Арбитраж» и компанией «ТАСИС». Эти же данные приводила накануне «Фонтанка». Они упомянуты в судебном споре оператора Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» и комитета природопользования Петербурга. Смольный привлек оператора к административной ответственности. Суд отменил штраф «Воздушным воротам Северной столицы», так как аэропорт поднадзорен Росприроднадзору, но выводы чиновников и экологических экспертов не оспаривал.

По данным «Фонтанки», ущерб от загрязнения составил около 160 млн рублей. Следствие, кроме оператора, в качестве «подозреваемых» рассматривает еще три юрлица. Они тоже являются водопользователями Новой.