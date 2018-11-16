В годовщину снятия блокады Ленинграда на Дворцовой площади состоится парад

Внеплановый парад главная площадь Петербурга увидит в январе наступающего года. Военнослужащие и боевая техника Западного военного округа пройдут маршем в день 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, 27 января в смотре у Зимнего дворца планируется задействовать свыше 2,5 тысяч военнослужащих и курсантов ведомственных вузов, а также около 80 образцов техники: танки Т-34 и Т-72-Б3, бронетранспортер БТР-82А, броневую машину пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Готовиться участники парада начнут в декабре. Место для репетиций отведено «на территории военного аэродрома ЗВО, дислоцированного в Ленинградской области», – уточняет пресс-служба округа 16 ноября. О январских тренировках на Дворцовой и графиках перекрытия движения пока не сообщается.

Масштаб заявленного смотра немногим меньше парадов, которые традиционно проводятся в Петербурге в День Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018-го по Дворцовой площади маршировали 4,5 тысячи человек и 90 единиц техники. Последние два года майские парады завершает пролет авиации.