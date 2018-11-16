В годовщину снятия блокады Ленинграда на Дворцовой площади состоится парад
Внеплановый парад главная площадь Петербурга увидит в январе наступающего года. Военнослужащие и боевая техника Западного военного округа пройдут маршем в день 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады.
Как сообщает пресс-служба ЗВО, 27 января в смотре у Зимнего дворца планируется задействовать свыше 2,5 тысяч военнослужащих и курсантов ведомственных вузов, а также около 80 образцов техники: танки Т-34 и Т-72-Б3, бронетранспортер БТР-82А, броневую машину пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».
Готовиться участники парада начнут в декабре. Место для репетиций отведено «на территории военного аэродрома ЗВО, дислоцированного в Ленинградской области», – уточняет пресс-служба округа 16 ноября. О январских тренировках на Дворцовой и графиках перекрытия движения пока не сообщается.
Масштаб заявленного смотра немногим меньше парадов, которые традиционно проводятся в Петербурге в День Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018-го по Дворцовой площади маршировали 4,5 тысячи человек и 90 единиц техники. Последние два года майские парады завершает пролет авиации.
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Справка:
Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Военные потери при защите и освобождении города составили около полумиллиона человек, свыше 600 тысяч ленинградцев умерли от голода. За массовый героизм и мужество Ленинграду присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой. 27 января - День воинской славы России, официальное название «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».