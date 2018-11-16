Александр Беглов снова поправил проект бюджета уже после установленного для этого срока

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов 16 ноября подписал вторую поправку к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год. На этот раз перераспределено 4,051 млрд рублей, а поправка ушла в бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания уже после установленного срока.

Как сообщает аппарат врио главы города, документ подписан в дополнение к предыдущей поправке. По информации «Фонтанки», основной источник увеличения расходов — Резервный фонд. Подробнее об изменениях в бюджет читайте в ближайшее время на «Фонтанке».

Напомним, на прошлой неделе Беглов уже подписал поправку к проекту закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В ней, в частности, значительно урезались расходы на строительство метро, увеличивались траты на дорожное строительство и перераспределялись средства между различными программами по обеспечению очередников жильем. Дефицит бюджета оставался прежним — 52 млрд рублей.