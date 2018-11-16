Из-за Международного культурного форума и приезда Владимира Путина Петербург встал в восьмибалльных пробках

Приезд Владимира Путина на гала-открытие VII Санкт-Петербургского международного культурного форума вышел боком для многих петербуржцев, спешащих домой с работы вечером 16 ноября. Центр и даже окраины города на Неве встали в пробках.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 18:30 заторы образовались вокруг Мариинского театра, где проходило гала-открытие. По улицам Декабристов и Глинки автомобилисты движутся со скоростью 5 километров в час в обе стороны.

Стоит весь центр: Невский проспект, Садовая, Воскресенская набережная и набережная Кутузова. В таком же состоянии находятся Петроградская сторона и весь район площади Восстания. Дороги зажглись алым в Выборгском и Красногвардейском районах, долго придётся ехать по Малоохтинскому проспекту и пробираться к мосту Александра Невского.

Напомним, Владимир Путин сегодня посетил Пушкин, где обсудил проблему лекарств, а вечером его ждут в Мариинском театре. Помимо проблем с движением по городским дорогам, некоторые петербуржцы ощутили перебои со связью. Это, возможно, тоже связано с визитом президента России и культурным форумом.