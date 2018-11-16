Из-за Международного культурного форума и приезда Владимира Путина Петербург встал в восьмибалльных пробках
Приезд Владимира Путина на гала-открытие VII Санкт-Петербургского международного культурного форума вышел боком для многих петербуржцев, спешащих домой с работы вечером 16 ноября. Центр и даже окраины города на Неве встали в пробках.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 18:30 заторы образовались вокруг Мариинского театра, где проходило гала-открытие. По улицам Декабристов и Глинки автомобилисты движутся со скоростью 5 километров в час в обе стороны.
Стоит весь центр: Невский проспект, Садовая, Воскресенская набережная и набережная Кутузова. В таком же состоянии находятся Петроградская сторона и весь район площади Восстания. Дороги зажглись алым в Выборгском и Красногвардейском районах, долго придётся ехать по Малоохтинскому проспекту и пробираться к мосту Александра Невского.
Напомним, Владимир Путин сегодня посетил Пушкин, где обсудил проблему лекарств, а вечером его ждут в Мариинском театре. Помимо проблем с движением по городским дорогам, некоторые петербуржцы ощутили перебои со связью. Это, возможно, тоже связано с визитом президента России и культурным форумом.
Справка:
Международный культурный форум проходит в Петербурге с 15 по 17 ноября. Его основные мероприятия — пленарные заседания, круглые столы, дискуссии и подписания соглашений — проходят на разных площадках города, главными из которых стали Восточное крыло Главного штаба Эрмитажа, Центральный выставочный зал «Манеж» и Этнографический музей.