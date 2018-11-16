Банкир, давший показания против миллиардера Маркелова, заявил об анонимных угрозах. Он опасается за свою жизнь

Банкир Владимир Антонов после показаний на крупнейшего партнера РЖД Валерия Маркелова заявил об угрозах, поступающих ему и семье.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 ноября, следствие обратилось в Дзержинский суд с ходатайством о продлении Антонову меры пресечения в виде домашнего ареста на три месяца. Он обвиняется в хищении 150 млн рублей у банка «Советский».

«Защита Антонова не возражала против продления срока домашнего ареста, но попросила суд изменить адрес его нахождения на другой в связи с тем, что в отношении обвиняемого и его семьи стали поступать угрозы от неустановленных лиц», – говорится в релизе пресс-службы.

Дзержинский не стал менять адрес и оставил Антонова в прежней квартире до 18 февраля 2019 года и посоветовал обратиться в правоохранительные органы для обеспечения своей безопасности. Расследование завершено, банкир знакомится с материалами дела.

По данным «Фонтанки», угрозы Антонову стали поступать после того, как к нему приехал следователь СКР, ведущий дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, и записал показания на совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова. Он был задержан в Сочи и впоследствии арестован по делу о даче взяток в размере 2 млрд рублей. Антонов, по предварительным данным, вспомнил о своем участии в обналичивании денежных средств в интересах Маркелова. По официальной версии, взятки полковнику Захарченко передавались в наличном виде.

Адвокат Игорь Решетников, представляющий интересы Антонова, не стал подтверждать «Фонтанке» связь угроз с показаниями на Маркелова. «Могу лишь сказать, что они, угрозы, действительно есть, и мы просили изменить адрес домашнего ареста», – добавил защитник.

Группе компаний «1520» принадлежат крупнейшие подрядчики РЖД. Они с 2015 года заключили с госмонополией и ее дочерней структурой «РЖДСтрой» госконтракты на 220 млрд рублей. Принадлежащий Маркелову топливный трейдер «Мобойл» получил от РЖД за четыре года подряды на 80 млрд.

Владимир Антонов владел российским Инвестбанком и был совладельцем литовского Snoras, а также хозяином английского футбольного клуба «Портсмут» и международной «Конверс групп» с активами 7 млрд долларов.