Происшествия
Банкир, давший показания против миллиардера Маркелова, заявил об анонимных угрозах. Он опасается за свою жизнь
Банкир Владимир Антонов после показаний на крупнейшего партнера РЖД Валерия Маркелова заявил об угрозах, поступающих ему и семье.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 ноября, следствие обратилось в Дзержинский суд с ходатайством о продлении Антонову меры пресечения в виде домашнего ареста на три месяца. Он обвиняется в хищении 150 млн рублей у банка «Советский».
«Защита Антонова не возражала против продления срока домашнего ареста, но попросила суд изменить адрес его нахождения на другой в связи с тем, что в отношении обвиняемого и его семьи стали поступать угрозы от неустановленных лиц», – говорится в релизе пресс-службы.
Дзержинский не стал менять адрес и оставил Антонова в прежней квартире до 18 февраля 2019 года и посоветовал обратиться в правоохранительные органы для обеспечения своей безопасности. Расследование завершено, банкир знакомится с материалами дела.
По данным «Фонтанки», угрозы Антонову стали поступать после того, как к нему приехал следователь СКР, ведущий дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, и записал показания на совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова. Он был задержан в Сочи и впоследствии арестован по делу о даче взяток в размере 2 млрд рублей. Антонов, по предварительным данным, вспомнил о своем участии в обналичивании денежных средств в интересах Маркелова. По официальной версии, взятки полковнику Захарченко передавались в наличном виде.
Адвокат Игорь Решетников, представляющий интересы Антонова, не стал подтверждать «Фонтанке» связь угроз с показаниями на Маркелова. «Могу лишь сказать, что они, угрозы, действительно есть, и мы просили изменить адрес домашнего ареста», – добавил защитник.
Группе компаний «1520» принадлежат крупнейшие подрядчики РЖД. Они с 2015 года заключили с госмонополией и ее дочерней структурой «РЖДСтрой» госконтракты на 220 млрд рублей. Принадлежащий Маркелову топливный трейдер «Мобойл» получил от РЖД за четыре года подряды на 80 млрд.
Владимир Антонов владел российским Инвестбанком и был совладельцем литовского Snoras, а также хозяином английского футбольного клуба «Портсмут» и международной «Конверс групп» с активами 7 млрд долларов.
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