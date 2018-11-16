«Мы думали, вы приболели». Владимир Путин решил устроить ревизию в одной из аптек Петербурга

Владимир Путин решил заехать в петербургскую аптеку после совещания по проблемам лекарственного обеспечения, которое проходило на заводе «Герофарм» под Пушкином днём 16 ноября. Президент России захотел проверить, действительно ли все необходимые препараты есть в свободной продаже.

Как сообщает РИА Новости, в аптеку на Железнодорожной улице Владимир Путин зашёл в компании министра здравоохранения Вероники Скворцовой и исполняющего обязанности главы Петербурга Александра Беглова.

«Мы ехали с совещания, я предложил остановиться», — объяснил президент дежурному провизору, которая в этот момент обслуживала клиента.

Покупатели президенту немного удивились и первым делом поинтересовались здоровьем Путина: «Мы думали, вы приболели!». На это глава государства ответил: «Слава богу, нет!».

Путин после совещания по лекарствам заехал в питерскую аптеку – посмотреть на ассортимент.

Один из посетителей: Мы думали, вы приболели!

Путин: Слава богу, нет! pic.twitter.com/AQCOtcBbda — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 ноября 2018 г.

Жизненно важные бюджетные лекарства были в наличии, но Путин спросил у заведующей аптекой о том, на что бы она рекомендовала обратить внимание исполняющему обязанности губернатора Беглову. Женщина пожаловалась на то, что по правилам благоустройства им нельзя вешать вывеску с большим крестом, что затрудняет поиск для потенциальных покупателей. Беглов пообещал всё исправить.

Напомним, 16 ноября Путин посетил Петербург с официальным визитом. Вечером его ждут на гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, которое пройдет на Новой сцене Мариинского театра. Возможно, с этим связаны проблемы жителей Петербурга со связью.