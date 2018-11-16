В Междуреченске рабочие собрали детскую площадку, сфотографировали и разобрали. Мэр уверяет, что это была «примерка», прокуратура ведет проверку

Детская площадка-мираж наделала шума в городе Междуреченске Кемеровской области. Рабочие привезли в один из дворов турники, песочницы и горки, собрали всё, сфотографировали и разобрали. 16 ноября региональная прокуратура объявила о начале проверки по факту видеозаписи со странными манипуляциями.

Видео со сборкой и разборкой детской площадки в Междуреченске было опубликовано 13 ноября в городском паблике «ВКонтакте». Все шишки от комментаторов достались главе города Владимиру Чернову.

Ответная реакция власти не заставила себя ждать. Видео с возмущениями мэра опубликовали на Youtube-канале издания «Ваш город». На записи глава Междуреченска общается с кем-то по телефону и картинно ругается.

«Они реально дебилы там у нас, что ли? Ну, прекрасно понимают, что сейчас в информационном мире творится. И какие-то примерки делать по факту? Принести, поставить, убрать — и все остальное… Эту визуализацию можно делать на компьютере и смотреть, как это вписывается, не вписывается… Я не говорю, чтобы мы их взяли и выгнали. Но чтоб этой тупости больше никогда не было в жизни!» – возмущается Чернов.

Местное издание «Ваш город» сообщает, что прокуратура уже начала проверку по факту опубликованного в Сети видео. Ведомство намеревается выяснить, кто выполнял работы по благоустройству и кто за них платил.