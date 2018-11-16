ВМФ России проведет ракетные стрельбы у берегов Норвегии

Корабли Военно-морского флота России проведут тестовые запуски ракет в районе Лофотенских островов у северо-западного побережья Норвегии. Об этом 16 ноября сообщается в авиационной телеграмме, источником которой указан Главный центр Единой системы организации воздушного движения РФ.

Согласно телеграмме, стрельбы пройдут с 20 по 22 ноября 2018 года, ежедневно с 5:00 до 17:00 по Гринвичу (с 8:00 до 20:00 по московскому времени). Для стрельб зарезервированы высоты от поверхности Норвежского моря до эшелона FL560 (около 17 000 метров).

Отметим, норвежские власти в последнее время часто предъявляют претензии российским — пока не известно, как они отнеслись к проведению ракетных пусков. Так, министерство обороны Норвегии 13 ноября сообщило о вмешательстве России в работу системы GPS. Помехи якобы шли со стороны Кольского полуострова. 16 ноября в минобороны Финляндии заявили, что такое вмешательство несет опасность для национальной безопасности страны.