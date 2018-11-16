Пункт пропуска «Иматра» на день перейдёт на «ручное управление»

Пограничная охрана Финляндии предупреждает о технических работах на МАПП «Иматра» 20 ноября.

По данным ведомства, с 7 утра до 7 вечера ремонтные работы в пункте пропуска могут повлиять на движение. В некоторые моменты система управления трафиком, которая контролирует светофоры, знаки, шлагбаумы и освещение пункта пропуска, будет отключена, и пограничники с таможенниками будут направлять автотранспорт вручную.

Паспортный контроль всех пассажиров будет осуществляться в главном здании.