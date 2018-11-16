Зачем Сенат вырубает в России спутниковый Интернет

Сенаторы решили проконтролировать ввоз оборудования для спутникового Интернета. Правда, перепутали термины и поставили своим новым законом между молотом и наковальней ФСБ, ФСО и другие глубокоуважаемые структуры, не говоря уже об американском интернете OneWeb из космоса, в который, скорее всего, и целились.

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Законопроект, меняющий ФЗ «О связи», был внесён в Госдуму сенаторами Людмилой Боковой, Владимиром Джабаровым, Игорем Морозовым и Андреем Клишасом в минувший вторник. В частности, он запрещает ввоз в Россию оборудования для подвижной и фиксированной спутниковой связи и абонентских наземных станций компаниям, которые не имеют «лицензии на предоставление услуг подвижной спутниковой радиосвязи». Ноу-хау, которое законотворцы объясняют старой доброй «национальной безопасностью», не поняли игроки рынка спутниковой связи и эксперты, которые решились поговорить с «Фонтанкой». Они утверждают, что пострадает от существующих формулировок весь крупный бизнес и государственные компании, а «серые схемы», с которыми хотят бороться сенаторы, наоборот, могут усилиться.

Зачем это всё?

Законотворцы полагают, что вводимый запрет будет способствовать предотвращению угроз национальной безопасности, обусловленных «неконтролируемым ввозом абонентских терминалов и использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа в сеть «Интернет» на территории Российской Федерации».

«Речь идет исключительно о предотвращении возможных угроз национальной безопасности, путем совершенствования действующего механизма ввоза на территорию России спутникового оборудования и станций», – сказал «Фонтанке» соавтор законопроекта, глава комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

«Однажды трафик спутникового интернета пойдет мимо властей, – намекает на паранойю, как причину, гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. – И это им совсем не нравится». «Это боязнь упустить из-под государственного контроля новые технологии и виды обмена информацией», – вторит руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк. «Хотят контролировать 100% всего в переговорах и переписках», – солидарен с коллегами гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «Ключевую роль играют два фактора: обеспечение национальной безопасности и приоритет использования российского орбитально-частотного ресурса. Проще говоря – намерение развивать собственную спутниковую индустрию», – дешифрует сенатора аналитик «Финама» Леонид Делицын.

Однако руководитель группы компаний AltegroSky Сергей Пехтерев отмечает, что профессиональное сообщество, именно российские компании, пока никто из законотворцев не спросил, и говорить о заботе о своих не приходится. «Это чистый результат того, что люди не понимают картину в целом, не понимают суть задачи. Они пытаются лупить таракана, но уморят половину коммунальной квартиры. Это просто неквалифицированно», – говорит отечественный оператор спутниковой интернет-связи.

Борьба с серостью и контрабандой

Полпред Совета Федерации в Генпрокуратуре Андрей Клишас считает, что с учетом развития рынка услуг подвижной спутниковой связи и ее все большей доступности перед государством стоит задача создать прозрачный механизм ввоза и использования такого оборудования на территории страны.

«Необходимо ограничить рост доли серого рынка с участием иностранных сервис-провайдеров», – в частности, отметил Клишас «Фонтанке», но цифр не привёл.

Серый рынок, может, и есть, но он настолько мал, что обращать на него внимание как-то даже странно», – парируют эксперты. Артем Козлюк называет серый рынок «теоретическим» и рассматривает в качестве настоящей причины боязнь упустить из-под государственного контроля новые технологии и виды обмена информацией. Хотя и закрепление этого рынка за отечественными компаниями, в свете всеобщего импортозамещения, тоже имеет место.

«Ввозить подобное оборудование контрабандой – опасная затея: можно нарваться не только на штрафы по отраслевому законодательству, но и на уголовные сроки сразу по ряду статей УК РФ, например ст. 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, или ст. 276 "Шпионаж"», – говорит Артем Козлюк. «Рынок серых iPhone в России измеряется миллионами. При наличии спроса челноки быстро переключатся с Apple на абонентские спутниковые устройства», – напротив, не сомневается Юрий Брюквин.

«Ксерокс однажды уже пытались запретить ввозить и заставляли ставить на учёт. Проходили. Совок-с», – вспоминают былое пользователи Facebook, обсуждая нововведение. «В КНДР сейчас, как когда-то в СССР, незаконно приобретают радиоприемники, способные принимать передачи из-за границы», – вспомнил о настоящем аналитик «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.

Как ввозят сегодня

«Ввоз спутникового оборудования – малоприятная работа, – говорит Сергей Пехтерев. – Сейчас, чтобы ввезти оборудование связи, нужно иметь сертификат Минсвязи, и это отдельная песня. Его получение занимает минимум 4 – 6 месяцев и стоит до миллиона рублей. Вторая бумага – это лицензия Минторга на оборотный импорт. И если оборудование электронное (есть какие-то чипы), нужна еще нотификация ФСБ о том, что там нет шифровальных устройств. Еще надо быть аккредитованным на таможенном посту. А в наших условиях так: если производитель у себя на заводе решил поменять два винта и в документах вместо буквы «а» среди двадцати прочих появляется «б», для таможни это уже «контрабанда». И тебе объясняют: груз мы сейчас конфискуем, а о том, завести на тебя уголовное дело или нет, мы поговорим отдельно. У нас такое было. Наш поставщик, компания с мировым именем, занимающая треть рынка, просто наклеила на заводе этикетки другого цвета».

Таким образом, по опыту Сергея Пехтерева, вместо того, чтобы привозить оборудование самостоятельно и потом до 6 месяцев растаможивать на складе временного хранения (по словам эксперта, метр квадратный стоит 100 долларов), многие игроки рынка выбирают вариант заплатить специализированной компании. «То есть большинство покупает у интеграторов уже со склада тут», – уточняет оператор спутниковой связи. Эксперты говорят, что компаний, специализирующихся на ввозе спутникового оборудования, насчитывается от 50 до 100. И все они российские.

Не на тех напали

Сергей Пехтерев, правда заочно, задает господину Клишасу один вопрос: зачем он написал в тексте законопроекта фразу «фиксированных систем связи»? «Если бы «подвижных», я бы понял, – говорит шеф AltegroSky. – Но фиксированные – это 95% рынка находящихся внутри России сетей, работающих через собственные хабы».

Бизнесмен объяснил, что под действие этого закона попадут не только и не столько коммерческие операторы спутниковой связи, которые оказывают услуги внешнему потребителю (их в России около 20), а так называемые технологические операторы. «Это сети компаний, которые используются только для технологических целей, а не для продажи услуг, – пояснил Сергей Пехтерев. – Например, есть компания «Связьтранснефть», у нее есть собственный хаб, у «Роснефти» есть свои технологические хабы, и лицензии спутниковых операторов они имеют. Им тоже нужны запчасти. Таких операторов до 100. Кстати, такие же сети есть у ФСБ, у ФСО, у Минатома. И им это тоже прилетит».

Ещё в России тысячи людей пользуются спутниковыми телефонами, но данный законопроект их пока не касается. «Это все-таки разные услуги», – уточнил Юрий Брюквин.

Кто попадает

«Основные пользователи спутниковой связи – корпоративные клиенты, такие, как нефтяники, моряки, строители, авиаперевозчики, – говорит и Леонид Делицын. – Общее число абонентов спутникового интернета – сто тысяч человек, а спутниковой телефонной связи – несколько больше. Проблема коснётся приблизительно десяти тысяч терминалов». «В основном это корпораты и государство, – согласен Денис Кусков. – На B2G-сектор (отношения между бизнесом и государством, например системы электронных госзакупок. – Прим. ред.) приходится более 50% рынка».

Общий российский рынок ввоза оборудования для спутниковой связи Сергей Пехтерев оценивает минимум в 50 – 100 млн долларов в год, но цифра может внезапно увеличиваться. «Например, сейчас была волна перевода ТВ на цифру, меняли передатчики, а практически вся электроника, например передающая антенна, иностранная», – приводит он пример «точки роста».

И если поправки в закон примут, то как раз начнутся попытки обойти его, потому что как максимум – не будет оборудования, так как некому его будет сюда везти. «Сейчас есть сеть скоростного доступа в Интернет, которая развернута на российских спутниках и управляет ей ФГУП ГП КС, – приводит пример господин Пехтерев. – Она оператор сети. За последние десять лет эта компания не внесла на себя, не растаможила ни одной железяки. Это оператор, государственный, он всегда поручал загружать эту сеть специализированным частным компаниям. И что он будет делать теперь, непонятно».

Во всем виноват американский OneWeb?

Этой осенью ФСБ громко выступила за ограничение работы в РФ американского проекта OneWeb, в рамках которого планируется обеспечить всю планету широкополосным спутниковым Интернетом. Опять же, ради «нацбезопасности». Совместный проект «Роскосмоса» с амбициозными американцами по запуску сотен спутников для доступа в Сеть в любой точке мира оказался под угрозой срыва. Несмотря на готовность OneWeb отдать управление проектом русским, ФСБ пока не передумала и будет думать до нового года.

«Россия не сможет предотвратить вещание подобной сети над своей территорией по технологическим причинам», – прямо связывает законопроект сенаторов с делом OneWeb Тимур Нигматуллин. «Крест на совместном проекте ставить пока рано, хотя ощутимый имиджевый ущерб уже есть», – отмечает Юрий Брюквин. «Теперь «Роскосмос» может получить отказы из-за репутационных потерь, но, возможно, еще придут к каким-то компромиссам», – не теряет надежды Артём Козлюк.

Впрочем, связь своей инициативы с боязнью «американского Интернета над головой» соавтор законопроекта, он же судья международной кинологической федерации Андрей Клишас, опроверг.



«Инициатива не направлена на борьбу с какими бы то ни было отдельно взятыми зарубежными компаниями (OneWeb, StarLink, TeleSat и др.), о которых сейчас говорится в СМИ. Что касается совместных проектов «Роскосмоса» с иностранными компаниями, то мы поддерживаем любое взаимовыгодное сотрудничество, не нарушающее интересы обеих сторон», – сказал парламентарий.

«Даже приняв то, что потенциально в ближайшие годы могут быть развернуты OneWEB, LeoSat, Starlink, – непонятно, зачем именно сейчас принимать закон о том, что пока существует только в проекте, и не факт, что он им помешает, зато точно повлияет на установившийся и хорошо работающий в России рынок подвижной связи, – огорчается шеф AltegroSky Сергей Пехтерев. – Наверное, если этот закон где и изобретали, то на таможне, потому что она просто озолотится! Вопрос: кто на таможне будет определять ввозимый терминал, будет находиться в движении или не будет. Это документ, вносящий смуту, без механизма действия. Ну ладно переносные сети, там устройства, мобильные телефоны, можно провезти в кармане. А тут замахнулись на антенны 2,4 метра!»

Залезет ли новый закон о «закручивании цифровых гаек» в карман простого россиянина, эксперты «Фонтанки» пока не комментируют. На данном этапе он немного о другом. Скорее речь о том, что потенциальные пользователи быстрого интернета с орбит, «например, миллионы дачников России или бизнес в «медвежьих углах», где даже мобильная связь работает неустойчиво, не получат дешевый и быстрый спутниковый Интернет», – полагает аналитик Юрий Брюквин.

Опасаются ли вместе со спецлужбами классические операторы «Интернета по воздуху» иностранных проектов, вроде OneWeb, и будут ли они сами запускать спутники для доступа в Сеть через орбиту, «Фонтанке» узнать не удалось. «МегаФон» законопроект сенаторов «не комментирует». «Воздержались от комментариев» и в компаниях МТС, Билайн, TELE2, «ТрансТелеКом», «Ростелеком» и «Триколор».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»