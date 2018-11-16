ГК «Лидер Групп» стала победителем конкурса «Строймастер-2018»

ГК «Лидер Групп»

Конкурс профессионального мастерства в строительной отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер» ежегодно отмечает выдающихся мастеров своего дела.

В этом году ГК «Лидер Групп» получила дипломы сразу в трех номинациях.

Дипломы первой степени за «Лучшую строительную площадку» и «Лучший бытовой городок» получил ЖК LENINGRAD, а специалист по охране труда компании, ветеран труда Антонина Озерова стала «Лучшим специалистом по технике безопасности».

«Строймастер» ежегодно организуется правительствами города и области при поддержке профсоюза строителей и во взаимодействии с объединениями работодателей.

Конкурс проводился в несколько этапов и завершился торжественной церемонией подведения итогов и награждения победителей во Дворце Труда Санкт-Петербурга.

В праздничном мероприятии кроме, собственно, самих лауреатов приняли участие руководители компаний, представители правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профсоюза строителей, ЛенОблСоюзСтроя и профессиональных работодателей города и области, а также средств массовой информации.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/