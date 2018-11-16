«Помощнику ОСАГО» требуется «Мастер». Центробанк консультируется в Петербурге, как запустить приложение для европротоколов

Государственный сервис для оформления ДТП без пострадавших может родиться быстрее, если возьмет за основу готовый продукт. Первый разговор с Центробанком уже состоялся.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О том, что представители ЦБ РФ инициировали диалог с петербургскими разработчиками, «Фонтанке» рассказал Евгений Тюлькин, основатель проекта «ДТП Мастер», известного также под названиями «Европротокол», «Калькулятор ДТП» и Road Accident Solver. Предполагается, что Петербург может стать одной из площадок для эксперимента по внедрению электронных европротоколов. Проект соответствующего постановления находится в стадии согласования.

Чтобы воспользоваться «Помощником ОСАГО», необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг. В случае легкого, как минимум без пострадавших ДТП водителям нужно только внести номер страхового полиса, описать обстоятельства и поставить электронную подпись. Все остальные данные, а также геолокацию «Помощник ОСАГО» загрузит автоматически. Извещение о столкновении уйдет страховщикам, а автолюбителям не придется часами ждать ГИБДД. Так это должно работать в теории, о подводных камнях практики рассказал Евгений Тюлькин, который знаком с текстом проекта постановления и предполагаемыми механизмами работы приложения, создать которое предложил Банк России.

По словам специалиста, «Помощник ОСАГО», каким его видят в Центробанке, – сильно упрощенная версия «ДТП Мастера», разработанного в 2012 году. Концепцией не предусмотрены алгоритмы расчета, позволяющие определить роли участников аварии, справочники помощника для водителей, калькуляторы ущерба для противодействия страховому мошенничеству и тому подобные сервисы. Детали возможного сотрудничества команды петербургских разработчиков и Центробанка Тюлькин планирует обсудить в ближайшее время. Уже состоявшаяся на днях встреча носила, скорее, рамочный характер.

«Ребята в ЦБ оказались очень грамотные, они прямо сказали, что понимают, что какие бы постановления сверху ни рисовали, они очень сильно от нас отстают. Поэтому их к нам и привели эксперты рынка, в частности Константин Корчмарский, советник департамента проектной и инновационной деятельности ИТМО. И я согласен с его мнением, что было бы разумнее всего взять за основу наши наработки и применить их в работе нового приложения как «верхний слой» софта», – сказал Тюлькин.

Факт начавшегося диалога «Фонтанке» подтвердил Константин Корчмарский, а в ЦБ от ответа на вопросы уклонились, сказав только, что в их намерения не входило привлекать разработчиков «ДТП Мастера» к созданию «Помощника ОСАГО».

«Мы постараемся максимально помочь команде из ЦБ избежать тех же ошибок, которые совершали при создании нашей программы, – объясняет свою роль Тюлькин. – Мы давно доказали, что сервис по оформлению европротокола онлайн не будет работать без анализа виновности, без справочников водителя и прочее. В 98% случаев, попав в ДТП, водитель не может ответить на два вопроса: сколько стоит ущерб и самое главное – кто виноват».

По его словам, примерно в 2013–2016 годах разными командами было проведено множество тестов по созданию аналогичных онлайн-ресурсов без глубокого наполнения, итог один – приложения не заработали вовсе. И «Помощник ОСАГО» обречен на ту же участь, если в его концепцию на этапе создания не заложить больше чем просто отправку данных об аварии.

«Для понимания ситуации можете посмотреть, насколько малопопулярны аналогичные приложения в ЕС. Например, за все время существования самого удачного приложения в ЕС – assisto – его скачали всего около 40 000 раз, и это на 692 миллиона человек. Следующее приложение с весьма низкой оценкой, всего 2,9 балла, – Crashform by Assuralia – люди недовольны тем, как оно работает, там нет всего того, что решает проблемы водителей, поэтому и скачало его всего-навсего 117 человек на всю Бельгию», – рассказал Тюлькин.

Кроме того, очень важно решить вопрос синхронизации с базами госуслуг и определиться, как поступать, если их данные окажутся некорректными.

«У приложения ЦБ предполагается наличие доступа к базе данных госуслуг и МВД. Одним из подводных камней является то, что информация там не всегда достоверная, потому что заполняется людьми, – поясняет Тюлькин. – Вроде бы и хорошо, что человек получает предзаполнение всех граф своего европротокола. Но дальше тот уходит на проверку в страховую компанию, и человек может столкнуться с ситуацией, что ему просто откажут в выплате по формальным причинам».

Ошибки могут быть в номере паспорта, адресе проживания, той же серии и номере водительского удостоверения, марках машин. Непонятен и механизм заполнения данных с помощью введения номера страхового полиса. В нем может быть вписано десять водителей или вообще указан неограниченный круг лиц – «ехал Сидоров, а заполнено будет на Петрова». Кроме того, обработка данных из государственных баз сейчас занимает неприлично много времени, рекорд «ДТП Мастера» – около 40 минут на обработку данных с портала ФНС.

По словам Тюлькина, пока речь действительно не идет о разработке приложения с нуля, обсуждается, скорее, сотрудничество в части передачи ЦБ накопленного опыта. Цена — вопрос открытый. И это не миллиарды.

«Пусть ЦБ предлагает. Мы не банкиры. Но стоимость оформления одного ДТП, уже заложенная в стоимость полиса страховой компанией, составляет примерно 1500 рублей. И если мы сможем хоть какую-то часть из этих сумм получать на развитие нашего продукта, было бы неплохо для всех», – прикидывает он.

Продолжить общение с ЦБ петербургские разработчики готовы в любой момент. Если получится договориться, то, по прогнозам Тюлькина, продукт может быть создан уже до конца ноября.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»