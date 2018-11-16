Изучением загрязнения реки Новой, в которой умирали утки, займется РГПУ им. Герцена

Педагогический университет имени Герцена оценит степень загрязнения реки Новая, а также разработает мероприятия по ее оздоровлению. Ранее здесь погибали утки, а содержание этилового спирта оказалось в 5400 раз больше норматива.

Результаты конкурса, объявленного комитетом по природопользованию, опубликованы 16 ноября, работы за 4,2 млн рублей выполнят специалисты РГПУ им. Герцена. Срок — до 1 декабря 2019 года. Накануне стало известно, на сколько концентрация загрязняющих веществ в Новой превысила допустимые уровни. Например, этилового спирта в реке нашлось в 5400 раз больше норматива, этиленгликоля — в 640, нефтепродуктов — в 40 раз, аммонийного азота в 115, изопропилового спирта — в 5,4.

Ранее выяснилось, что в Новую через Сбросной канал уходят сточные воды от управляющей компании аэропорта Пулково. Она признала повышенное использование жидкостей для обработки взлетно-посадочных полос и самолетов против обледенения. Летом в Новой, как и в других водоемах города, находили мртвых уток. Договор о пользовании каналом заключен до 2022 года, Смольный пытается его расторгнуть через суд.