Строительство
Специальные цены в «Образцовых кварталах»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
До конца этой осени в ЖК «Образцовые кварталы» действуют специальные цены на квартиры в готовых домах.
Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» строятся в рамках проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Дома построены по кирпично-монолитной технологии, а также обладают рядом отличительных особенностей, уже традиционных для «Образцовых кварталов»:
- Благоустроенные зеленые дворы.
- Хорошая транспортная доступность, экологически чистая зона проживания и отдыха.
- Высокие потолки.
- Бесшумные лифты «Schindler».
- Система отопления «теплый водяной пол» (регулировка температуры в каждой комнате, отсутствуют радиаторы отопления).
- Автономные газовые котельные (экономия на коммунальных платежах).
- Возможность объединения кухни и гостиной.
- Просторные балконы и лоджии.
В «Образцовом квартале 2» осенняя акция* коснулась всех трехкомнатных и двухкомнатных квартир свободной планировки. Жилой комплекс с просторными остекленными лоджиями и большими кухнями был сдан в феврале 2018 года, дома заселены, однако несколько квартир еще ждут новоселов.
Любителей нестандартных решений и большого пространства особенно порадуют остекленные эркеры и трехметровые потолки в ЖК «Образцовый квартал 3». Здесь в рамках «Яркого осеннего предложения»* можно будет приобрести квартиру на первом, втором и третьем этажах по специальной цене. Дома полностью построены, идет ввод в эксплуатацию.
*Сроки проведения акции: с 05.10.2018 по 30.11.2018г. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения можно ознакомиться по тел. (812)719-19-19. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ИНН 7820338713, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская д. 1, лит. А, пом. 24-Н, комн. 1.71.
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya