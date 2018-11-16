Специальные цены в «Образцовых кварталах»

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

До конца этой осени в ЖК «Образцовые кварталы» действуют специальные цены на квартиры в готовых домах.

Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» строятся в рамках проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Дома построены по кирпично-монолитной технологии, а также обладают рядом отличительных особенностей, уже традиционных для «Образцовых кварталов»:

Благоустроенные зеленые дворы.

Хорошая транспортная доступность, экологически чистая зона проживания и отдыха.

Высокие потолки.

Бесшумные лифты «Schindler».

Система отопления «теплый водяной пол» (регулировка температуры в каждой комнате, отсутствуют радиаторы отопления).

Автономные газовые котельные (экономия на коммунальных платежах).

Возможность объединения кухни и гостиной.

Просторные балконы и лоджии.

В «Образцовом квартале 2» осенняя акция* коснулась всех трехкомнатных и двухкомнатных квартир свободной планировки. Жилой комплекс с просторными остекленными лоджиями и большими кухнями был сдан в феврале 2018 года, дома заселены, однако несколько квартир еще ждут новоселов.

Любителей нестандартных решений и большого пространства особенно порадуют остекленные эркеры и трехметровые потолки в ЖК «Образцовый квартал 3». Здесь в рамках «Яркого осеннего предложения»* можно будет приобрести квартиру на первом, втором и третьем этажах по специальной цене. Дома полностью построены, идет ввод в эксплуатацию.

*Сроки проведения акции: с 05.10.2018 по 30.11.2018г. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения можно ознакомиться по тел. (812)719-19-19. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ИНН 7820338713, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская д. 1, лит. А, пом. 24-Н, комн. 1.71.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya