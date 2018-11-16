Культурный форум приглушил связь в Петербурге

Сбои в сотовой связи мешают петербуржцам общаться днём 16 ноября. «Бермудским треугольником», где пропадает сигнал, горожане назвали 22-ю линию Васильевского острова. Проблемы возникают у владельцев сим-карт как «Мегафона», так и МТС.

«Мне в колл-центре «Мегафона» проблему подтвердили, назвав ее «локальной», — рассказал «Фонтанке» читатель Григорий.

В пресс-службе обоих операторов заверили, что никаких внештатных ситуаций на сетях не зафиксировано. По данным «Фонтанки», проблемы могли возникнуть из-за «глушилок», обеспечивающих безопасность высоких гостей Международного культурного форума.

Сегодня в Петербурге находится с визитом президент Владимир Путин. Глава государства днём принял участие в выездном совещании на заводе «Герофарм» под Пушкиным, посвящённом повышению эффективности системы лекарственного обеспечения. Вечером Путина ждут на гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, которое пройдет на Новой сцене Мариинского театра.