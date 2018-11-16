Стоимость бензина на петербургской бирже начала расти после остановки поставок от «Роснефти»

Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже начала расти 16 ноября. Как следует из данных торгов на 17.00, АИ-92 подорожал по сравнению со вчерашним днем на 2,3%, до 49,7 тысяч рублей за тонну, АИ-95 — на 1,5%, до 52,8 тысяч рублей за тонну, дизель — на 2%, до 50,3 тысяч рублей за тонну.

Ситуацию могла спровоцировать одна из крупнейших нефтяных компаний России «Роснефть», которая 15 ноября перестала поставлять бензин и дизель на торги. Она является ключевым продавцом на Петербургской товарно-сырьевой бирже, на ее долю приходится почти 40% объема предложения топлива. Остановка поставок привела к тому, что спрос на бирже в разы превосходит предложение.

Ранее правительство и представители российских нефтяных компаний договорились о мерах по стабилизации топливного рынка. Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин и дизельное топливо на июньском уровне до конца года. Но на биржу эти требования не распространяются.

Федеральная антимонопольная служба уже предложила меры, которые должны защитить торги топливом от спекулянтов.