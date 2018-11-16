"Итоги недели" с Андреем Константиновым: Чьи Курилы, можно ли бить школьников, годен ли сериал "Годунов"

Что не так с Международным культурным форумом в Петербурге, может ли учитель бить ученика, если дело происходит не в Шаолиньском монастыре, стоит ли мир с Японией Курильских островов, надо ли смотреть сериал "Годунов". Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.