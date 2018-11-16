Итоги недели с Андреем Константиновым
16.11.2018 17:23
"Итоги недели" с Андреем Константиновым: Чьи Курилы, можно ли бить школьников, годен ли сериал "Годунов"
Что не так с Международным культурным форумом в Петербурге, может ли учитель бить ученика, если дело происходит не в Шаолиньском монастыре, стоит ли мир с Японией Курильских островов, надо ли смотреть сериал "Годунов". Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.
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