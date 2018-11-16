Специалист Группы «Эталон» получил гран-при конкурса «СТРОЙМАСТЕР – 2018»

Андрей Роганков/ предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «СТРОЙМАСТЕР – 2018».

Специалист АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон») Андрей Роганков получил гран-при конкурса в номинации «Лучший специалист по технике безопасности».

Выезжая на объекты, жюри конкурса оценивало работу специалиста непосредственно на строительной площадке, проверяло наличие всей необходимой документации. Посетив строительную площадку ЖК «Дом на Блюхера», где работает в настоящий момент Андрей Роганков, члены жюри присудили ему наибольшее количество баллов.

Андрей Вадимович начал свою трудовую деятельность в Компании в 2011 году, он работал на строительных площадках ЖК «Царская столица», «Ландыши». За время работы не раз был отмечен почетными грамотами и наградами профессионального сообщества.

«В нашей Компании трудятся настоящие профессионалы своего дела. Благодаря своему мастерству и трудолюбию наши специалисты неизменно получают высокие оценки отраслевого сообщества. Многочисленные награды в различных конкурсах год за годом подтверждают этот факт», – отметил Геннадий Щербина, генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Профессиональный конкурс «СТРОЙМАСТЕР – 2018» проходит в двух номинациях «Лучшая бригада» и «Лучший по профессии строитель «Мастер – золотые руки». Соревнование организуется Правительством Санкт-Петербурга при поддержке Профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области во взаимодействии с соответствующими объединениями работодателей. Основной целью конкурса является повышение престижа рабочих профессий (каменщиков, монтажников, плотников и других рабочих специальностей), улучшение качества выполняемых работ, стимулирование рабочих и бригадиров строительных бригад, развитие профессиональной ориентации молодежи.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК «Ландыши» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/landyshi/

ЖК "Царская столица" – застройщик ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://www.lenspecsmu.ru/about/company/