Бывшему ректору Аграрного университета предъявили обвинение в хищении 36 млн рублей. Его просят арестовать

Одиозный ректор Аграрного университета Виктор Ефимов умудрился похитить стопроцентную сумму госконтракта, считает следствие МВД и ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.

Как сообщает 16 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, с просьбой заключить Ефимова под стражу до 14 декабря следствие обратилось в Пушкинский районный суд. Серьезность опасений в бегстве обвиняемого выражена в размере предполагаемого ущерба.

«По мнению следствия, Ефимов, занимая должность ректора Аграрного университета, поручил в 2011 году проректору подписать государственный контракт с автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на производство работ по научно-исследовательским работам в целях повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора, на сумму 36 млн рублей, достоверно зная, что условия контракта выполняться не будут. С расчетного счета вуза на счет АНО были перечислены денежные средства в полном объеме. Таким образом, по версии следствия, Ефимов похитил путем растраты вверенные ему денежные средства в сумме 36 млн рублей, и похищенным распорядился по своему усмотрению», – уточняет пресс-служба судов.

Ходатайство следствия рассмотрено не было. Срок задержания Ефимова продлили на 72 часа, заседание отложили до понедельника, 19 ноября.

Защита обвиняемого отрицает его причастность к преступлению.

Виктор Ефимов возглавлял Аграрный университет с 2005 по 2015 год. Его литературно-научная деятельность привлекала внимание Роскомнадзора, книгу «Мертвая вода» признали экстремистской. Некоторые труды были выставлены в вузовской библиотеке, и студенты считали их сектантским бредом.