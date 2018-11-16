В Калининграде работодатель расплатился с подчиненным выстрелами из травматического оружия

Неудачный рабочий день в фирме на Клинической улице в Калининграде закончился для сотрудника госпитализацией. Директор компании по производству металлических изделий в ходе перебранки с 47-летним сотрудником, требовавшим выдачи долгов по зарплате, произвел до 4 выстрелов из травматического оружия. Об этом 16 ноября рассказали в МВД по Калининградской области.

«Задержанный пояснил, что открыл стрельбу из травматического пистолета по своему подчинённому в ходе конфликта по причине невыплаты заработной платы. Установлено, что ранее судимый работодатель произвёл не менее четырёх выстрелов в тело и голову потерпевшего», – говорится в сообщении МВД.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в стрельбе и поместили в изолятор временного содержания. Вместе с гендиректором был задержан и его друг, который также принимал участие в споре о невыплаченной зарплате.

В отношении руководителя фирмы возбудили дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Урегулирование рабочих вопросов оружием может закончиться для него 7 годами за решеткой. Работнику потребовалась госпитализация.