В дома на Юрия Гагарина возвращают тепло. Специалисты заменили четыре метра трубы

Четыре метра прохудившегося трубопровода заменили в Московском районе Петербурга. Пятничный вечер горожане проведут в тёплой обстановке.

Как рассказали в «Теплосети Санкт-Петербурга», сварочные работы у третьего корпуса 14-го дома по проспекту Юрия Гагарина завершили к 15.00. Теплосеть снова запитали кипятком, отопление возвращают в восемь жилых домов. Горячую воду в квартирах не отключали.

Ремонтные работы на проспекте Юрия Гагарина начали в семь утра 16 ноября. Течь дала труба диаметром 125 мм. Авария на сети заблокировала единственный выезд для автомобилистов.