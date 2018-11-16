В мобильном приложении Аэрофлота появились интерактивные карты 12 аэропортов мира

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот усовершенствовал свое мобильное приложение, добавив туда карты двенадцати аэропортов мира. В их число входит и интерактивная карта московского аэропорта Шереметьево (терминалы D, E, F) с возможностью навигации внутри здания.

Помимо карты Шереметьево в приложении доступны подробные схемы еще 11 аэропортов мира: Схипхол в Амстердаме, Международный аэропорт Дубай, Гонконгский Международный аэропорт, аэропорт Стамбул имени Ататюрка, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, аэропорты Лос-Анджелеса и Ниццы, а также Лондонский Хитроу, Цюрихский Клотен, Мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса, и аэропорт Нарита в Токио.

Функция навигации позволяет строить маршруты внутри здания аэровокзала и находить там различные объекты: стойки регистрации, билетные кассы, залы ожидания, магазины, рестораны и другие места. Поиск возможен как по названию локации, так и по категориям. Кроме того, по каждому объекту доступна справочная информация – точное местоположение, фотография, режим работы и краткое описание.

Сегодня Аэрофлот прочно удерживает четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний в рейтинге консалтинговой компании Bain&Co, продолжая модернизировать свои онлайн-сервисы.