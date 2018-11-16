Смольный закрывает навигацию с конца ноября

Водные пути Санкт-Петербурга полностью закроют для навигации с 26 ноября. Ранее в ночь на 15 ноября прекратилось движение судов по рукавам Невы.

Проект распоряжения комитета по транспорту опубликован 16 ноября на сайте Смольного. В нем сказано: «Закрыть водные пути Санкт-Петербурга для движения судов с 00:00 часов 26 ноября 2018 года».

В ночь с 14 на 15 ноября завершился навигационный период на рукавах Невы. СПб ГБУ «Мостотрест» перестало регулярно разводить мосты через Большую Невку: Сампсониевский, Гренадерский, Кантемировский. Мосты на Неве (Володарский, Александра Невского, Большеохтинский, Литейный, Троицкий), Большой Неве (Дворцовый, Благовещенский) и Малой Неве (Биржевой и Тучков) продолжат разводить до 30 ноября.