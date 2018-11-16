Взятка в 6 млн рублей досталась петербургскому налоговику, бизнесмену и менеджеру Райффайзенбанка. Хотели 12

В Петербурге на Васильевском острове под домашний арест отправлен генеральный директор компании «СПетроил» Павел Вилков. Вместе с ним временно лишили свободы налогового инспектора и специалиста Райффайзенбанка. По версии следствия, они рассчитывали на двенадцать миллионов, а им дали шесть, и то – под присмотром. Так что выездная налоговая проверка должна состояться. Энергичным людям «Фонтанка» напоминает, что не только профессиональным жуликам стоит анализировать расположение видеокамер Городского мониторингового центра.

По информации «Фонтанки», к 16 часам 16 ноября Василеостровский районный суд рассмотрел ходатайство Следственного комитета по Василеостровскому району об аресте Вилкова. Меру вынесли по обвинению в особо крупном мошенничестве. Процессуально подозреваемых задержали 15 ноября по уголовному делу, возбужденному по части шестой статьи 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере в организованной группе». Сама же сделка подконтрольно произошла около 5 часов утра 13 ноября возле отеля «Парк Инн Рэдиссон Прибалтийская». Перед передачей денег представитель коммерческой фирмы и сотрудник налоговой часа три поговорили в статусном ресторане мегрельской кухни «Маймун» в самой гостинице.

По данным нашего издания, оперативники отдела экономической безопасности полиции Василеостровского района в то утро задержали 33-летнего инспектора межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №25 по Петербургу Сергея Ермолаева. Шесть миллионов рублей ему передал представитель петербургской строительной компании «Инвест Проект».

Однако, по мнению Следственного комитета, сотрудник налоговой службы претендовал на 12 миллионов. На аудиозаписях слышно, как он убеждает, что решение о невключении фирмы в ближайший план выездных налоговых проверок стоит два раза больше.

Кроме Ермолаева и Вилкова, был задержан 33-летний менеджер по работе с корпоративными клиентами Райффайзенбанка Проскурин.

Как это часто случается на практике, судя по всему, в компанию «Инвест Проект» пришло требование из МИФНС №25 после предпроверочного анализа контрагентов, после чего коммерсанты, заподозрив подвох, начали искать выходы на сотрудника, способного влиять на ситуацию. Как правило, в таких случаях находят знакомых, кто находит следующих знакомых. Однако даже корреспондента «Фонтанки» смутила бы крепкая сумма в 12 миллионов рублей. Не надо работать в МИФНС Петербурга, чтобы понимать: в планах по каждому району ежемесячно до 40 компаний, контрагенты которых выглядят сомнительно. При этом это же еще надо доказать. В план же вставляется две-три компании. Отсюда: не исключено, что инспектор Ермолаев отдавал себе отчет, что «Инвест Проект» и без протекции не попадет в план на четвертый квартал 2018 года. К тому же на подпольном рынке на ноябрь этого года столь завышенной цены за эту услугу не существует.

Кстати, этому способствовала камера видеонаблюдения ГМЦ, оказавшаяся непосредственно над головами участников процесса при передаче денег. И в отличие от оперативной съемки, где часто картинка прыгает или показывает ситуацию не полным ракурсом, видео получилось отменным.