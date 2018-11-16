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Общество
16.11.2018 16:38
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Польская православная церковь запретила своим священникам общение с «Киевским патриархатом»

Архиерейский собор Польской православной церкви запретил своим священникам служить вместе с украинскими раскольниками, признанными в православном мире только Константинопольским патриархом Варфоломеем. Такое решение, опубликованное на официальном сайте Польской церкви, принято 15 ноября.   

Архиерейский собор назвал поступающие с Украины новости «тревожными», отметив, что несвященники и неепископы не могут «быть лидерами в установлении мира в Православной церкви Украины». 

«Их действия вызывают еще большую путаницу и скандал»,  – отмечает собор, добавляя, что только соблюдение догматических и канонических норм и сохранение старых традиций защитит православие от сложных последствий  международного масштаба.

Провозглашая свою готовность молиться за мир в Украинской церкви, собор запретил своим клирикам евхаристическое общение с признанными Константинополем, но не остальными поместными Церквями «независимыми» церковными структурами в Киеве. 

«Святейший архиерейский собор запрещает священникам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с «духовенством» так называемого «Киевского патриархата» и так называемой «Автокефальной православной церкви», которые в текущей деятельности сделали много зла», – говорится в официальном документе, принятом в Варшаве. 

Польская православная церковь – автокефальная поместная православная церковь в Польше, вторая по численности паствы после католической. В современной форме была учреждена в 1948 году. Возглавляет ее блаженнейший Савва, митрополит Варшавский и всея Польши. Церковь объединяет около 600 тысяч верующих. 

 

Справка:

Решение Константинополя предоставить автокефалию церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.

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