Польская православная церковь запретила своим священникам общение с «Киевским патриархатом»

Архиерейский собор Польской православной церкви запретил своим священникам служить вместе с украинскими раскольниками, признанными в православном мире только Константинопольским патриархом Варфоломеем. Такое решение, опубликованное на официальном сайте Польской церкви, принято 15 ноября.

Архиерейский собор назвал поступающие с Украины новости «тревожными», отметив, что несвященники и неепископы не могут «быть лидерами в установлении мира в Православной церкви Украины».

«Их действия вызывают еще большую путаницу и скандал», – отмечает собор, добавляя, что только соблюдение догматических и канонических норм и сохранение старых традиций защитит православие от сложных последствий международного масштаба.

Провозглашая свою готовность молиться за мир в Украинской церкви, собор запретил своим клирикам евхаристическое общение с признанными Константинополем, но не остальными поместными Церквями «независимыми» церковными структурами в Киеве.

«Святейший архиерейский собор запрещает священникам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с «духовенством» так называемого «Киевского патриархата» и так называемой «Автокефальной православной церкви», которые в текущей деятельности сделали много зла», – говорится в официальном документе, принятом в Варшаве.

Польская православная церковь – автокефальная поместная православная церковь в Польше, вторая по численности паствы после католической. В современной форме была учреждена в 1948 году. Возглавляет ее блаженнейший Савва, митрополит Варшавский и всея Польши. Церковь объединяет около 600 тысяч верующих.