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Общество
16.11.2018 17:02
Печать

«Кто возьмётся оценивать Бэнкси?» Петербургские депутаты хотят урегулировать граффити

Петербургские парламентарии взялись за граффити. Художники не против, но не уверены в успехе. Чиновники молчаливы.

«Кто возьмётся оценивать Бэнкси?» Петербургские депутаты хотят урегулировать граффити

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Депутаты петербургского парламента хотят вывести уличное искусство на новый уровень и упростить процесс согласования граффити. Написанный ими законопроект предполагает создание формы и некого единого окна, в котором художники смогут утверждать места для рисования и эскизы. На обсуждение документа в Мариинский дворец пришли сами граффитисты и искусствоведы, у чиновников времени на разговоры не нашлось. 

Комитет по законодательству петербургского парламента разработал законопроект, который, по мнению авторов, сможет вывести граффити на легальный уровень. Согласно тексту документа, правительство Петербурга должно будет разработать специальные правила размещения элементов уличного искусства и определить упрощенную форму согласования рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах. Ответственным за это предлагается сделать комитет по градостроительству и архитектуре. 

На заседании парламентского комитета по законодательству один из разработчиков документа Денис Четырбок описал проблему так: в действующих нормативных актах прописаны колерные бланки, которые предполагают, что здания должны быть определенного цвета, а появляющиеся на них граффити существуют вне закона. 

На трансформаторных будках или в арках рисуют портреты знаменитых людей или сценки из фильмов, это нарушает законный порядок, и вместо красочных рисунков после проверок надзорных ведомств дома снова обретают желтый или серый цвет. По словам Четырбока, есть несколько подходов к тому, как выводить ситуацию на другой уровень: организовывать специальные зоны, где можно рисовать без разрешений, и упрощать порядок согласований,  оберегая при этом исторические здания. «Начинать надо с малого, нужен хотя бы рамочный законопроект»,-заключил депутат. 

К слову, петербургские чиновники перед губернаторскими выборами 2014 года уже пытались пойти по первому пути и обещали художникам места, где можно практиковаться, в итоге воз и ныне там, многочисленных пространств для творчества так и не появилось. Что касается согласований, то это отдельная боль для художников: процесс муторный и фактически невозможный. Чтобы создать легальное графити надо потратить несколько месяцев на обход чиновничьих кабинетов и всем угодить:«Сейчас согласования проходят в нескольких ведомствах, сделать это фактически нереально, теперь, по предложенному законом порядку, все будет идти через КГА. Как это будет на практике, непонятно, ведь на чиновников повалится куча предложений, но это первый кирпичик, посмотрим»,- поделился с «Фонтанкой» руководитель проекта HoodGraff Артем Бурж. 

К комитету по градостроительству и архитектуре у граффитистов очень много претензий, которые они на всякий случай громко не высказывают, но в памяти держат многочисленные истории, когда оценки чиновников не совпадали с мнением культурной общественности и жителей. Вместо них вопрос «а судьи кто» подняли депутаты на заседании комитета по законодательству. «Кто возьмёт на себя ответственность сказать, что Бэнкси хорош или не хорош? Его искусство – это народное признание. Хотя сколько в отношении него дел о вандализме. Кто из чиновников эту функцию на себя может взять? Лучше уж передать это не в руки чиновников и бюрократов , а музейщиков»,-рассудил депутат Александр Рассудов. 

Его поддержали представители Института исследования стрит-арта: его сооснователь Альбина Мотор предложила создать экспертную комиссию из чиновников, художников и искусствоведов, состав которой бы каждый год ротировался. 

Идея понравилась председателю комитета по законодательству, Денис Четырбок пообещал записать предложение в поправке к законопроекту во втором чтении. 

Впрочем, неизвестно пока, как к нему отнесутся чиновники из комитета по градостроительству и архитектуре, которых это сильно урежет в правах. На заседание к депутатам они не пришли, но устно парламентариям заявили о поддержке документа в первоначальном виде.

Предположил Рассудов и другое: если нарисовать граффити с Путиным, то, скорей всего, его в отличие от Юрия Шевчука или тренера Станислава Черчесова, никто закрасить не решится. Но оказалось, что все не совсем так: искусствоведы из Института стрит-арта вспомнили, что несколько лет назад и президенту досталось – его изображение с поздравлением с днём рождения висело на углу Обводного канала и Лиговского, а потом его закрасили. 

К вопросу уличного искусства на заседании комитета по законодательству другой представитель Института Михаил Астахов рекомендовал депутатам отнестись с научным подходом. Например, рисунки группы «Явь» или HoodGraff, которые на слуху в последнее время, следует относить к публичному искусству. Само же понятие граффити предполагает то, что оно нелегально, поэтому вряд ли с этим что-то можно поделать. На западе, утверждают искусствоведы, практикуют подход, когда рисунки появляются на фасадах частных зданий, заводов или жилых комплексов с согласия их владельцев. Но это взрослый подход: наше российское общество пока находится на уровне развития Европы или Америки 70-х годов.

«В любом случае уличное искусство – это такой яркий маркер присутствия гражданского сообщества в городе. В Китае или в Минске граффити почти и не встретишь»,-заключили исследователи. 

Как оказалось, услышали или согласились с искусствоведами не все. Представитель губернатора Юрий Шестериков поддержал граффитистов, заметив, что прекрасно знает художников HoodGraff и их работы, и добавив, что глобальное обсуждение вопроса сравнивал бы не с культурной революцией 1968-го, а с вечным конфликтом непонимания друг друга отцами и детьми. «Тут навстречу друг другу должны пойти обе стороны»,-рассудил он. 

К более приземленным вещам вернул обсуждение единоросс Сергей Купченко: «Скажите мне, что считать искусством? В одно время это акт вандализма или протеста, в другое – высокое искусство. Вот скажите, фашистская свастика, красиво выведенная, – это объект искусства или нет?» Отвечать ему не стали. Не предусматривал регламент с одной стороны. С другой – многим ответ казался очевидным. 

За законопроект в конечном счёте проголосовали все депутаты. Теперь его предстоит вынести на заседание Законодательного собрания, а затем вместе с художниками, а может и чиновниками, подготовить поправки.  

Напомним, на прошлой неделе сотрудники «Ленэнерго» по требованию жителей были вынуждены закрасить изображение лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Вместо портрета музыканта команда HoodGraff через несколько дней нарисовала кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «И тебя вылечат». 

Аналогичная судьба постигла фронтмена «Алисы» Константина Кинчева, закрасили уголок памяти лидера «Короля и Шута» на Лиговском. На Васильевском острове закрасили двух ленивцев художника Константина Брилевского. На Введенской художники сами стёрли тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова, который не угодил и воинствующему фрику, и вроде бы ультрас «Зенита». Нашли своих недоброжелателей граффити с чашками рядом со станцией метро «Технологический институт» и жираф, «поселившийся» на фасаде высотки в Шушарах. От изображения Виктора Цоя во дворе на Петроградской стороне осталась только надпись с названием сквера. Жёлтым замазали портрет Михаила Галустяна на Некрасова, а на Серпуховской граффити в память о жертвах теракта в метро сменила мазня.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"

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