Группа ЦДС вошла в число победителей конкурса «Керамогранит в архитектуре – 2018»

Группа компаний «ЦДС»

ООО «ПКБ «Строй-Проект», входящее в Группу ЦДС, стало победителем конкурса «Керамогранит в архитектуре – 2018» в номинации «Керамогранит в интерьере общественных зданий».

Проектно-конструкторское бюро «Строй-Проект», входящее в Группу ЦДС, вошло в число победителей конкурса «Керамогранит в архитектуре – 2018». Компания заняла второе место в номинации «Керамогранит в интерьере общественных зданий».

Награда была присуждена проекту Полины Чаплыгиной и Екатерины Кутевой за оригинальное дизайнерское решение, примененное в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка».

«Нам очень приятно получить признание со стороны коллег, – сообщила генеральный директор ПКБ «Строй-Проект» Екатерина Кутева. – Жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка» – это флагманский проект нашей компании, над которым трудились одни из лучших российских архитекторов. В нем гармонично сочетаются передовые проектные и дизайнерские решения. Победа в профессиональном конкурсе подтверждает востребованность наших идей».

Группа компаний «ЦДС»

Всероссийский архитектурный конкурс «Керамогранит в архитектуре» проходит в России с 2012 года. В 2018 году участники соревновались за победу в шести номинациях: «Керамогранит в интерьере жилых зданий», «Керамогранит в интерьере общественных зданий», «Объекты транспортной инфраструктуры», «Спортивные объекты», «Студенческие проекты» и «Приз зрительских симпатий».

Победители были выбраны по итогам интернет-голосования, которое проводилось с 30 октября по 6 ноября 2018 года, и на основании оценок международного жюри, в состав которого вошли архитекторы из России, Италии и Америки. В каждой номинации были определены три победителя, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.

В 2018 году на конкурс было подано свыше 150 проектов из 34 городов России, а также из Казахстана и Чехии.

Справка о Группе ЦДС

ЦДС «Чёрная Речка» – застройщик ООО "Городская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru