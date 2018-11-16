Минобороны Финляндии: Вмешательство России в работу GPS несет угрозу для национальной безопасности
В министерстве обороны Финляндии следят за развитием ситуации по вопросу вмешательства России в работу систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture в Норвегии. Об этом 16 ноября сообщил глава оборонного ведомства Юсси Ниинистё.
На вопрос агентства STT, почему власти немногословны в вопросе сбоев GPS и их расследования, министр обороны заявил: «С делом связаны обстоятельства, имеющие отношение к национальной безопасности». По его словам, GPS влияет «на безопасность полётов и на другую безопасность», и поэтому необходимо расследование. Ниинистё добавил, что в минобороны «следят за ситуацией».
Глава финского МВД Кай Мюккянен в комментарии ТАСС ранее заявил, что поднял тему работы GPS на встрече в Москве 13 ноября с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. «Кто бы ни стоял за этими событиями, произошедшими на прошлой неделе, он демонстрирует неконструктивное поведение для духа кооперации, который нам нужен в Арктике», – считает Мюккянен. Он добавил также, что этот конкретный инцидент не повлияет на стратегическое сотрудничество, но впредь Финляндия будет активно мониторить и реагировать на подобные ситуации. Министр подчеркнул, что это «вопрос принципа».
Напомним, что 13 ноября первой о вмешательстве России в навигационную систему заявила Норвегия. В минобороны страны сообщили, что помехи с 16 октября по 7 ноября шли с Кольского полуострова. 15 ноября официальное заявление, в котором говорилось, что у Финляндии нет оснований не доверять своему северному соседу, опубликовал финский МИД. Финляндии из-за сбоев пришлось выпустить предупреждение для авиации. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Финляндия ведёт переговоры по этому вопросу с Россией по дипломатическим каналам.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что «существует тенденция [безосновательно] обвинять РФ во всех смертных и иных грехах». Его поддержали другие российские политики.
Справка:
Trident Juncture - 2018 («Единый трезубец») – военные учения под руководством НАТО, которые прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Учения стали самыми масштабными в своем роде с 1980-х годов. В них участвовали 51 тыс. военных из 31 страны, включая Финляндию и Швецию, которые не входят в НАТО, но являются его партнёрами. К тренировке были привлечены 10 тыс. транспортных средств, 150 самолетов и 60 судов. Учения проводили в основном в центральной и восточной частях Норвегии, а также в Северной Атлантике и Балтийском море, в воздушном и морском пространствах Швеции, Финляндии и Исландии. Основными целями Trident Juncture заявлена подготовка сил реагирования НАТО и проверка возможностей обороны Североатлантического альянса.
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