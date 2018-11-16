Минобороны Финляндии: Вмешательство России в работу GPS несет угрозу для национальной безопасности

В министерстве обороны Финляндии следят за развитием ситуации по вопросу вмешательства России в работу систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture в Норвегии. Об этом 16 ноября сообщил глава оборонного ведомства Юсси Ниинистё.

На вопрос агентства STT, почему власти немногословны в вопросе сбоев GPS и их расследования, министр обороны заявил: «С делом связаны обстоятельства, имеющие отношение к национальной безопасности». По его словам, GPS влияет «на безопасность полётов и на другую безопасность», и поэтому необходимо расследование. Ниинистё добавил, что в минобороны «следят за ситуацией».

Глава финского МВД Кай Мюккянен в комментарии ТАСС ранее заявил, что поднял тему работы GPS на встрече в Москве 13 ноября с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. «Кто бы ни стоял за этими событиями, произошедшими на прошлой неделе, он демонстрирует неконструктивное поведение для духа кооперации, который нам нужен в Арктике», – считает Мюккянен. Он добавил также, что этот конкретный инцидент не повлияет на стратегическое сотрудничество, но впредь Финляндия будет активно мониторить и реагировать на подобные ситуации. Министр подчеркнул, что это «вопрос принципа».

Напомним, что 13 ноября первой о вмешательстве России в навигационную систему заявила Норвегия. В минобороны страны сообщили, что помехи с 16 октября по 7 ноября шли с Кольского полуострова. 15 ноября официальное заявление, в котором говорилось, что у Финляндии нет оснований не доверять своему северному соседу, опубликовал финский МИД. Финляндии из-за сбоев пришлось выпустить предупреждение для авиации. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Финляндия ведёт переговоры по этому вопросу с Россией по дипломатическим каналам.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что «существует тенденция [безосновательно] обвинять РФ во всех смертных и иных грехах». Его поддержали другие российские политики.