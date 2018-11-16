От моста Энергетиков идёт душок. В Охте снова всплыла белая муть

Белую субстанцию снова заметили петербуржцы в водах Охты. На этот раз канализационный аромат почувствовали у моста Энергетиков.

Как рассказали в департаменте Росприроднадзора по СЗФО, 16 ноября инспекторы зафиксировали поток сточных вод из выпуска, находящегося на балансе Водоканала. Мутная жижа источала запах канализации. Эксперты в месте загрязнения взяли пробы.

«Ранее на данном выпуске уже фиксировались превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Предприятие привлекалось к административной ответственности», — отметили в Росприроднадзоре.

13 ноября по Охте поплыла белая муть. В воду она попала через дождевой выпуск, который использует подрядчик строительства Охтинского коллектора ЗАО «ПриСС». Ранее предприятие привлекалось за сброс в Охту сточных вод, содержащих нефтепродукты. Постановление департамента компания сейчас оспаривает в суде.