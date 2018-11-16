От моста Энергетиков идёт душок. В Охте снова всплыла белая муть
Белую субстанцию снова заметили петербуржцы в водах Охты. На этот раз канализационный аромат почувствовали у моста Энергетиков.
Как рассказали в департаменте Росприроднадзора по СЗФО, 16 ноября инспекторы зафиксировали поток сточных вод из выпуска, находящегося на балансе Водоканала. Мутная жижа источала запах канализации. Эксперты в месте загрязнения взяли пробы.
«Ранее на данном выпуске уже фиксировались превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Предприятие привлекалось к административной ответственности», — отметили в Росприроднадзоре.
13 ноября по Охте поплыла белая муть. В воду она попала через дождевой выпуск, который использует подрядчик строительства Охтинского коллектора ЗАО «ПриСС». Ранее предприятие привлекалось за сброс в Охту сточных вод, содержащих нефтепродукты. Постановление департамента компания сейчас оспаривает в суде.
Росприроднадзор проводит проверку по факту загрязнения реки Охта Государственные инспекторы Росприроднадзора по СЗФО проводят проверку по обращению граждан в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, В надзорное ведомство утром, 16 ноября, поступила информация о сбросе загрязнённых стоков в реку Охта в районе моста Энергетиков. В рамках выезда информация подтвердилась. В реку из общесплавного выпуска ВО-67, находящегося на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», поступают сточные воды с повышенной мутностью. От воды исходит запах канализации. Экспертной лабораторией Росприроднадзора произведён отбор проб. Ранее на данном выпуске уже фиксировались превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Предприятие привлекалось к административной ответственности. А, в среду, 13 ноября, выше по течению от выпуска ВО-67, петербуржец зафиксировал сброс белесых сточных вод. Государственные инспекторы установили, что сброс осуществлялся через дождевой выпуск ВО-37. На указанной территории работы по строительству Охтинского канализационного коллектора проводит ЗАО «ПРиСС». Предприятие привлекалось 5 сентября 2018 года Департаментом за сброс минувшим летом в Охту сточных вод с повышенной мутностью, содержащих плёночные нефтепродукты. Постановление Департамента виновное лицо оспаривает сейчас в суде#Росприроднадзор#СЗФО#санктпетербург#красногвардейскийрайон#Охта#загрязнение#стоки#сброс#надзор#экология#вода#