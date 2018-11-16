В Приморье возбудили уголовное дело за отлов детенышей косаток и белух

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело «по факту незаконного вылова биоресурсов» (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Об этом сообщается 16 ноября на сайте ведомства.

Как считает следствие, несколько компаний получили разрешение на вылов косаток и белух «для культурно-просветительских целей». Всего с июля по сентябрь 2018 года было отловлено 12 косаток и 90 белух. Как выяснили следователи, 11 из 12 косаток оказались детенышами, которые «относятся к транзитному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края». Все 90 белух также не достигли возраста половой зрелости. Согласно законам РФ, вылов групп китообразных с детенышами запрещен.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства происшествия. Отметим, местное издание PrimaMedia еще 5 ноября сообщало, что в бухте Средней на Камчатке находятся 90 белух и 11 косаток, которые принадлежат ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый Кит» и ООО «Сочинский дельфинарий».

«Организации, которым "принадлежат" морские животные в бухте Средней, пользуются среди морских биологов дурной репутацией – методы отлова китов варварские, а наблюдателей, независимо от регалий, на борт своих судов они не пускают», – писали журналисты PrimaMedia

Greenpeace Россия тогда же предупредил, что белух и косаток планируют продать в Китай. После этого Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку по факту инцидента.