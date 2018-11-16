Setl City наградили за лучшую строительную площадку

Setl City

ЖК «Солнечный город» от Setl City стал обладателем гран-при национального конкурса «Строймастер-2018» в номинации «Лучшая строительная площадка-2018». Торжественная церемония награждения состоялась 15 ноября во Дворце труда.

Кроме того, ЖК «Солнечный город» получил диплом первой степени в номинации «Лучший бытовой городок». Профессиональные соревнования «Лучшая строительная площадка и бытовой городок» проходят в Санкт-Петербурге с 2010 года при поддержке Правительства города и Профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Качество работы застройщиков оценивает экспертный совет, члены которого лично посещают строительные площадки.

Напомним, в этом году ЖК «Солнечный город» уже становился победителем ряда престижных конкурсов. ЖК был удостоен диплома первой степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства» на конкурсе «Лидер строительного качества-2018». «Солнечный город» также стал обладателем главного приза федеральной премии RREF Awards в номинации «Комфортная среда (регионы России)».

Setl City

ЖК комфорт-класса «Солнечный город» строится в Красносельском районе Петербурга. На сегодняшний день сданы четыре кирпично-монолитных дома. На территории ЖК работают два детских сада с бассейнами на 220 малышей каждый и общеобразовательная школа на 1375 ребят с двумя бассейнами. Все социальные учреждения спроектированы и построены на средства Setl City.

Осенью компания приступила к строительству третьего детского сада на 220 малышей с бассейном. Изюминкой проекта стали необычные лоджии, примыкающие к зданию и переходящие в игровые площадки. По заказу Setl City подготовлен проект второй школы для жилого комплекса – уже получено положительное заключение государственной экспертизы.

Setl City

Отметим также, что в октябре компания полностью завершила работы по созданию парка отдыха площадью 50 тыс. кв. м возле ЖК «Солнечный город». Парк уже открыт для посещения. Его внутреннее пространство разделили на разные тематические зоны: игровую – с яркими разновозрастными детскими площадками, спортивную, прогулочную, зоны отдыха. Полностью смонтировано оборудование футбольного стадиона с трибунами, волейбольной и баскетбольной площадки. Огорожена площадка для дрессировки собак.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations