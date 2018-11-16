Лахтинские Дубаи не пускают в залив: ученые рассказали чиновникам, почему в Петербурге больше нельзя намывать

Смольный спросил — и ему ответили. Если город не хочет захлебнуться, надо либо дамбу менять, либо отказаться от новых намывов.

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Исследование Невской губы показало недопустимость строительства намывных территорий в Финском заливе. Более или менее безопасными остаются «Морской фасад» и «Северный парус». Мегаархипелаг с аэропортами и «пригожинский» остров в устье Невы — реальная угроза.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завершило исследование влияния намывных территорий на уровень подъема воды в Невской губе во время наводнений. Работы проводились по заказу Смольного, а сам заказ связывали с предложениями компании «Зингер девелопмент», имеющей притяжение к бизнесмену Евгению Пригожину. «Фонтанка» подробно описывала его проект «Залив островов» у Лахты, с подземным автомобильным движением, жильем на 60 тысяч человек и коммерческой застройкой. Стоимость оценивалась примерно в 400 млрд рублей. Несмотря на нежелание Смольного при Георгии Полтавченко давать свет этому проекту, 30 октября 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск «Зингер девелопмент» о признании незаконным отказа в его согласовании. В апелляционную инстанцию комитет пока не подал, но новые данные помогли бы чиновникам отстоять свою позицию.

Официально в контракте с управлением по гидрометеорологии значится: «Определение минимально допустимой площади акватории Невской губы, при которой превышение уровня воды на 190 сантиметров при закрытых водо- и судопропускных сооружениях Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга и максимально возможных расходах реки Невы происходит в течение 48 часов». Заказчик – комитет по градостроительству и архитектуре, который в ближайшее время сделает выводы о его практическом применении. Пока же свое слово сказали ученые, рассчитавшие влияние намывов на заполнение Невской губы во время наводнений при закрытых шлюзах дамбы поминутно.

Как сообщил «Фонтанке» начальник Управления гидрометеослужбы ФГБУ Валерий Цепелев, появление дополнительных намывных территорий «Морского фасада» и Кронштадта сократит время наполнения Невской губы при наводнениях на 10-15 минут.

Основное влияние в данном случае окажет намыв «Морского фасада», потому что «Северный парус» запроектирован в заболоченной части Финского залива, где сегодня уже не совсем и залив, – говорит он. По словам главы Северо-Западного Росгидромета, оба намыва обоснованы расчетами, согласованными с проектом дамбы, поэтому они вполне укладываются в те показатели, на которых проект основан. Все, что сверху, — уже нет.

Напомним, критическими считаются 48 часов и 190 сантиметров при среднем потоке воды в Неве в 2500 кубометров в секунду. Считается, что при закрытых шлюзах вода во внутренней акватории не поднимется выше 190 сантиметров за 48 часов – это и есть порог безопасности для нашего города, после которого могут начаться разрушения. По мнению специалистов, за 48 часов в нашей части Балтийского моря проходит любой шторм.

Валерий Цепелев не смог ответить на вопрос о четком соотношении между увеличением площадей возможных намывных территорий и временем, которое эти площади отнимут от критических 48 часов. Ответ на такой вопрос требует сложной формулы, где обязательно должны присутствовать параметры конкретного месторасположения конкретного намыва и его площадь. «Нам такую работу не заказывали, соответственно, этими сведениями мы и не располагаем», – говорит господин Цепелев. Но он обращает внимание: проведенное исследование нынешнего состояния Невской губы показывает, что уже сейчас она наполняется до 190 сантиметров быстрее чем за 48 часов. «Этого предела мы давно достигли, поэтому планировать новые намывы я бы не рекомендовал», – сказал он «Фонтанке». К сожалению, глава Северо-Западного Росгидромета отказался делиться большими подробностями проведенной работы, мотивировав это обязательствами перед заказчиком – комитетом по градостроительству и архитектуре.

Подобными обязательствами не связан один из ведущих специалистов по наводнениям – директор Санкт-Петербургского отделения Государственного океанографического института Росгидромета Евгений Захарчук. Он привел самый свежий пример – 310-е наводнение, прошедшее в Петербурге в ночь с 26-го на 27-е сентября 2018 года. В тот день дамба была закрыта 14 часов, в течение которых уровень воды у Горного университета поднялся до 178 сантиметров. Мы видим, что это несопоставимо с базовыми цифрами, которые использовались при проектировании дамбы – 190 сантиметров за 48 часов, – сказал он корреспонденту «Фонтанки».

Евгений Захарчук просил обратить внимание, что ситуация в этом сентябре была намного сложнее, чем просто подъем воды на 178 сантиметров за 14 часов. По его словам, в то же время на другом гидропосту в районе Кронштадта уровень воды был довольно низким – около 130 сантиметров. Такой «наклон уровня» – редкое и неисследованное явление. Возможно, оно связано с наложившимся на наводнение сильным западным ветром, возможно, с существенно большими, чем среднестатистические 2500 кубометров в секунду, потоками воды, которые Нева несла тогда в Финский залив из Ладожского озера, возможно, были другие причины.

Напомним, в сентябре сего года Валерий Цепелев рассказывал «Фонтанке» о предварительных результатах своего исследования. Речь шла о том, что интенсивность потока воды, которую Нева переносит в Финский залив из Ладожского озера, в этом сезоне на 20-30% превышает среднеклиматическую норму. Данное обстоятельство не может не влиять на эффективность дамбы во время наводнений.

«Последнее наводнение показало необходимость серьезного математического моделирования петербургских наводнений, потому что использовавшиеся в середине прошлого века при проектировании дамбы одномерные модели очевидно устарели», – полагает Евгений Захарчук. Вода при закрытой дамбе наполняет чашу Невской губы раза в 3 быстрее, чем допустимо с точки зрения безопасности Петербурга, и происходит это даже без тех намывных территорий, о которых в последнее время шумно грезят девелоперы.

Напомним, еще до «Залива островов», весной 2017 года начал обсуждаться еще один пафосный проект под названием «Новый Петербург». В его рамках предполагается намыть в Финском заливе целый архипелаг, на островах которого заявлялись самые неожиданные фантазии, включая небольшой аэропорт. Общая площадь намывов в этом проекте может составить почти 5000 гектаров, впрочем, журналисты уже обозвали его нереализуемым.

Что касается существующих намытых территорий, то, по данным «ДП», который ссылается на комитет по градостроительству и архитектуре, для «Морского фасада» уже появилось 238 гектаров и еще столько же планируется. Порт Бронка прирос 120 гектарами, 370 и 236 гектаров предполагается намыть для реализации проектов «Новый берег» в Сестрорецке и «Северный парус» в Кронштадте соответственно.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»