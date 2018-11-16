ВЦИОМ: Рейтинг Путина стабилизировался

За прошедший месяц процент россиян, которые одобряют деятельность главы государства, остался примерно на прежнем уровне, закрепившись выше 64% после случившегося в середине лета падения.

Показатель одобрения деятельности Владимира Путина в первую половину ноября составил 64,2%, тогда как, согласно октябрьскому опросу, его рейтинг был на уровне 64,6%. «Коридор колебаний этого показателя остается стабильным на протяжении последних нескольких недель», – сообщает 16 ноября ВЦИОМ.

Путин по-прежнему остается самым популярным политиком в стране. Так, в рейтинге доверия он получил 36,5%, оставив позади министра обороны Сергея Шойгу с 14,6% и главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с 12,7%. Антилидером рейтинга остается глава ЛДПР Владимир Жириновский, так как 28,1% россиян не готовы доверить ему решение важных государственных задач.

В последнем осеннем месяце скорректировались и показатели одобрения работы кабинета министров. Ноябрьские 41,7% остаются «в границах сформировавшегося коридора значений», указывает ВЦИОМ.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» держится на отметке около 36,7%. За ней следует КПРФ с 15,5%, за ЛДПР готовы отдать свой голос 10,9% респондентов, а замыкает топ-4 «Справедливая Россия» с 5,9%.

Напомним, что летом о падении рейтингов российской власти на фоне грядущей пенсионной реформы и росте цен на бензин сообщали все социологические службы — и провластные, и независимые. Так, ВЦИОМ фиксировал снижение доверия к Владимиру Путину — правда, отмечал падение втрое меньшее, чем по замерам фонда «Общественное мнение». В сентябре ВЦИОМ зафиксировал рейтинг президента на уровне 63%.