Продавшую новорожденного сына на Васильевском будут судить в Петербурге

Гражданку Узбекистана, продавшую своего сына шести дней от роду, будут судить в Петербурге.

О передаче дела в суд сообщает 16 ноября ГСУ СК РФ по городу. 27-летней иностранке вменяют статью о торговле людьми.

Как ранее рассказывала «Фонтанка», женщину задержали 12 сентября текущего года на улице Кораблестроителей. Сотруднику полиции, который выступил в роли покупателя, она вручила своего новорожденного ребенка, появившегося на свет 7-го числа. Взамен получила 5 000 рублей и муляж денег на 275 000 рублей.

Свой поступок фигурантка объяснила финансовыми трудностями. Деньги она хотела потратить на возврат долгов и покупку билета на родину.