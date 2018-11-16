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16.11.2018 15:25
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Как петербуржцам живется в малоэтажке

Реальная история переезда из многоэтажного района в новый тихий и уютный микрорайон.

Как петербуржцам живется в малоэтажке

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Многие мечтают хотя бы раз в жизни принять важное решение, сделать смелый шаг. Например, взять и переехать из знакомого с детства городского квартала в район, который только начинает развиваться.

«Что в этом особенного, это вам не в другую страну на ПМЖ уехать», – скажет кто-то. А вы решились бы вы на такое? Наверняка хоть раз да задумывались о переезде из спального района в локацию поменьше, со свободными от автомобилей дворами и близостью природы. Но всегда находилась масса причин, почему такой переезд – «не вариант».

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Мы поговорили с семьей коренных горожан, которая приняла смелое для себя решение и переехала из Московского района в Пушкинский, в жилой комплекс «Образцовый квартал 2».

– Знаете, наступает такой момент, когда привычные вещи, раньше никак не напрягавшие, вдруг начинают утомлять, – рассказывает Ольга Лещенко. – Толпы людей, тротуары, и куцые газончики, заставленные машинами. Это мы еще жили в квартале с домами от 10 до 15 этажей, а где-то бывают районы с  высотностью и под 30 этажей.

Московский район считается престижным и одним из самых благоустроенных в Петербурге, Ольга с этим не спорит. Но чем дальше от центра, тем больше многоэтажек, больше высотность и меньше зелени. Поэтому, планируя переезд, Ольга с мужем искали место спокойнее. Тем более, в ближайших планах пары – пополнение семейства. Далеко от Московского решили не уезжать, все-таки здесь родные, друзья, работа.

– Пушкинский район нам показался идеальным вариантом: от города близко, дороги хорошие, очень чистый, аккуратный, – продолжает Ольга.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

А вот про свой будущий дом в жилом комплексе «Образцовый квартал 2» пара узнала совершенно случайно: поехали смотреть выбранный в интернете комплекс, но именно этот дом не понравился. Зато приглянулся другой.

– Потом менеджеры рассказали, что неподалеку еще один комплекс строится. Время было, решили и его посмотреть, хотя другие варианты в этом районе вообще не рассматривали. До сих пор думаю, как здорово, что не поленились и поехали!

В итоге «Образцовые кварталы» молодым людям понравились. «Мы на них запали», – шутит Ольга. Но поскольку об этом проекте и застройщике – компании «Терминал-Ресурс» слышали впервые, решили посмотреть, как идет стройка, не задерживается ли сдача домов.

– Примерно год мы за строительством наблюдали. Несколько раз ездили на стройку, видели, что кроме домов строится садик, бизнес-центр уже есть. Понравилось, что на первых этажах нет магазинов – с таким «удобством» мы сталкивались, больше не хотим! Очень удивило и порадовало, что одновременно со строительством высаживаются уже подросшие деревья, благодаря этому во дворах нет отталкивающей пустоты, – рассказывают новоселы. – Когда поняли, что застройщику можно доверять, решили брать не готовую, а строящуюся квартиру в «Образцовом квартале 2», так дешевле. В итоге смогли позволить себе просторную евродвушку. Впечатлили большие окна – в квартире, планировка: когда родится ребенок, можно будет разделить пространство на несколько зон: кухню, детскую, гостиную, спальню.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Во время контрольных поездок молодая семья все внимательно изучила: что находится вокруг, сколько времени уходит на дорогу до ближайших торгово-развлекательных центров, работы, до Пушкина.

– На самом деле все близко, так что переезд никак не сказался на нашем графике. Например, закупаться продуктами мы и раньше ездили на машине и выделяли для этого специальный день. На работу из дома выходим примерно также, ну, может, чуть пораньше. Зато по вечерам и выходным испытываем такое блаженство – тишина, природа, закаты неповторимые. Хочешь в окно на эту красоту смотри, хочешь – гуляй, – улыбается Ольга. – А муж до сих пор нарадоваться не может, что теперь ему не нужно искать место для машины и переживать, не поцарапают ли ее.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В свою новую квартиру молодые люди переехали не так давно, поэтому с соседями близко еще не познакомились, но с удовольствием здороваются со всеми. Ну а на вопросы друзей, как живется на новом месте, Ольга отвечает, не раздумывая:

– Я, наконец, нашла «свой» дом, из которого мне не хочется уезжать и куда хочется возвращаться.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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