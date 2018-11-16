Казанского активиста, ратующего за обязательный татарский в школах, будут судить за картинку с кельтским крестом и пропаганду нацизма

Казанский активист во второй раз получил административное дело о пропаганде нацистской символики. Батырхан Агзамов, принимавший участие в акциях с требованием обязательного преподавания татарского языка в школах, в посте с осуждением нацизма опубликовал фото кельтского креста в конце октября.

Активист Союза татарской молодёжи «Азатлык» уверен, что новое дело против него сфабриковано за критику властей и за участие в татарском националистическом движении, пишет «Коммерсантъ» 16 ноября. Пост был размещён в закрытой группе с 41 участником.

В 2017 году казанский Центр «Э» уже находил у Агзамова изображение с коловратом (славянским символом). Тогда экспертиза показала, что он «имеет сходство со свастикой до степени смешения».