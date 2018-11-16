СМИ: В Мурманске обнаружили тело механика, пропавшего при затоплении плавучего дока

Труп мужчины, который мог быть работником АО «82 судоремонтный завод», нашли в Кольском заливе 16 ноября. Об этом 16 ноября сообщает «Интерфакс».

«По факту обнаружения тела мужчины, личность которого еще не установлена, в настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Проводится процессуальная проверка», – заявила старший помощник руководителя следственного управления по региону Ксения Кошелюк.

В социальных сетях уже появились фотографии с места, где нашли мужчину.

Следственный комитет не подтверждает, что утопленником может быть механик дока, который затонул в ночь на 30 октября. Однако местные СМИ считают, что это работник АО «82 судоремонтный завод». Эту версию не опроверг и председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев, отметивший, что в последнее время не было сообщений о других пропавших людях в данном районе Кольского залива.

Поисковые работы на месте затопления дока до сих пор продолжаются.

Напомним, что затопление плавучего дока ПД-50 произошло в ходе плановых ремонтных работ на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске 30 октября. По версии следствия, к ЧП привело «нарушение правил технической эксплуатации». СМИ писали, что причиной трагедии мог стать перебой в подаче электроэнергии, из-за чего цистерны плавдока переполнились, и он резко ушел под воду.

Пострадали пять человек. Четырёх работников удалось извлечь из воды. С признаками обморожения они были доставлены в медицинское учреждение. Один человек считается пропавшим без вести. Следственный комитет возбудил в связи с произошедшим уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).