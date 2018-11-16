Bloomberg: Санкции уменьшили российскую экономику на 6%

Санкции США и Евросоюза за четыре года существенно замедлили рост российской экономики. Без них она могла бы быть на 6% больше, заявили эксперты Bloomberg Economics.

Как говорится в исследовании компании, которое было опубликовано 16 ноября, данные показывают, что карательные меры все-таки оказывают эффект давления на Россию. При этом экономика страны стала даже более устойчивой, но это качество пришло за счет возможного роста.

По мнению экспертов Bloomberg Economics, санкционное бремя ставит под вопрос прогнозы правительства России о росте ВВП более чем на 3% к 2021 году.

«Это возможно, но этот рост не будет устойчивым без резкого повышения производительности, – заявил аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон. – Если санкции продолжат действовать, это еще одна причина ожидать, что экономика и дальше будет сокращаться».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил впредь называть санкции рестрикциями или «ограничениями», так как, по его мнению, санкции — это термин международного права, а законность применения санкций против России Кремль не признает.