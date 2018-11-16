Беспечные петербуржцы не смогут выставить напоказ свои персональные данные. В Смольном заверили в безопасности городских МФЦ

Ситуация с утечкой паспортных данных клиентов московских МФЦ не может повториться в Петербурге. Об этом 16 ноября заявили в комитете по информатизации и связи Смольного.

Как пояснили чиновники, информация, которую запрашивают специалисты МФЦ Северной столицы, регистрируется в специальной системе и передаётся «по защищенным каналам единой мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти». Доступ к персональным данным есть только у сотрудника, принимавшего документы, и у госслужащего, наделенного полномочиями принять решение по обращению.

«Работа с персональными данными в МФЦ четко контролируется. Копирование информации с рабочих станций МФЦ Санкт-Петербурга технически заблокировано. Действия работников регламентирует строгость внутренних нормативно-правовых актов», — отметили в Смольном.

Во всех МФЦ Петербурга установлены терминалы самообслуживания, однако устройство не предусматривает загрузку и сохранение каких-либо файлов. «Даже случайное распространение персональных данных по причине беспечности заявителя в МФЦ Санкт-Петербурга невозможно», — добавили в комитете.

Ранее «Коммерсантъ» выяснил, что на компьютерах общего доступа в московских МФЦ можно найти копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Посетители самостоятельно не удалили файлы с ПК, не сделали этого и сотрудники МФЦ. Власти столицы опровергли эту информацию.