18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +7
$ 65.99р
74.90р
17:41 16.11.2018
Расширенный поиск

Город
16.11.2018 15:04
Печать

Витебский – плохо, Балтийский – еще хуже: откуда должен начаться аэроэкспресс

Проект пулковского аэроэкспресса завис в неопределенности – Смольный и РЖД не могут договориться о том, с Витебским или Балтийским вокзалом стоит связать аэропорт. «Фонтанка» спросила экспертов, какое решение было бы правильным.

Витебский – плохо, Балтийский – еще хуже: откуда должен начаться аэроэкспресс

Василий Голиняк/Интерпресс

Согласно последнему официальному обещанию главы комитета по транспорту Александра Головина, 28 ноября 2018 года комитет по инвестициям должен завершить прием заявок от возможных концессионеров, желающих соединить Пулково с Витебским вокзалом железнодорожным сообщением и 30 лет наслаждаться получаемым от эксплуатации линии доходом. Однако никаких официальных подтверждений, что все так и будет, от чиновников Смольного до сих пор нет. 

В июле 2018 года комитет по инвестициям объявил конкурс с 10 октября в качестве даты окончания приема заявок, но в самый последний момент РЖД попросили все переиграть и пустить электричку от Балтийского. Смольный согласился провести переговоры и ведет их до сих пор, несмотря на то, что все эксперты единогласно характеризуют Витебский вокзал как более удачный вариант. По данным «Фонтанки», до компромисса еще далеко.

«У «Витебского» варианта плюсов больше. Во-первых, это более удобная логистика и разделение пассажиропотоков на вокзале, особенно при условии восстановления и открытия для пассажиров тоннеля к царскому павильону. Во-вторых, это возможность «посадить» на аэроэкспресс сразу 4 линии метро, учитывая будущую 6 линию, против одной навсегда у «Балтийского» варианта. В-третьих, это само расположение вокзала в историческом центре, что даёт и возможность пешком дойти до уже сейчас в 10 раз большего количества гостиниц, а наземным транспортом в буквальном смысле «на все четыре стороны» доехать фактически до всего центра города. Это только из очевидного», – считает эксперт в области транспорта городских агломераций Иван Вергазов.

Он также обращает внимание и на скрытые плюсы выбора Витебского вокзала – направление и заселено гуще, и размеры движения электричек на нём в разы больше, что сразу же увеличивает количество людей, которые попадают в зону тяготения линии. Линия от Витебского пересекает три крупных выезда из города на юг, на каждом из которых можно перехватывать и автомобилистов, и пассажиров из крупнейших городов-спутников, а именно из Колпино, Пушкина и Гатчины. 

Вергазов также отмечает, что «Балтийский» вариант, помимо очевидного географического минуса (маршрут идёт по городским задворкам и везёт только на сам вокзал и почти никуда больше), также требует значительной реконструкции существующих путей и станции Шоссейная, коренной реконструкции станций Броневая и СПб-Балтийский, что делает проект сложнее и дороже. Отчасти эти недостатки компенсируются на треть меньшей протяжённостью участка новой линии в сам аэропорт, но «Витебский» вариант требует минимума работ на существующей инфраструктуре как при примыкании новой линии, так и дальше по участку. С этой точки зрения самые масштабные работы на Витебском – электрифицировать все пути на вокзале, но это давно нужно было сделать и без аэроэкспресса.

Эксперт также отмечает, что помимо большей протяженности, Витебское направление гораздо сильнее загружено существующим движением, но это относительно легко решается электрификацией путей на вокзале и увеличением скорости движения. При этом даже без дополнительных работ существующая линия имеет резервы пропускной способности, и при запуске аэроэкспресса по сути восстанавливаются советские размеры движения. Это потребует более точной и напряжённой работы службы, управляющей движением поездов на этом направлении, но, по его мнению, это не критично.

«Если предположить, что в проекте будут задействованы деньги налогоплательщиков, то аэроэкспресс до Витебского вокзала – это просто плохой вариант, но до Балтийского – ужасный. Участок метро от «Балтийской» до «Технологического института» и так является одним из двух самых загруженных в нашем метро. Там и сейчас в определенные часы трудно войти в поезд, а если добавить туда еще гипотетических людей с багажом из Пулково, то будет полный кошмар. Кроме того, насколько я знаю, по Витебскому ходу проект проработали так, чтобы минимально «раздвинуть» график электричек. Что в этом плане происходит с Балтийским ходом, мне неизвестно, но подозреваю, что с графиками электричек на Красное, Гатчину и Петергоф проблемы будут. Если абстрагироваться от того, за счёт какого бюджета эта «игрушка», то вариант от Витебского имеет хоть какой-то смысл. Людей привозят фактически в центр города и сразу к нескольким веткам метро. Проект предполагает окупаемость, и даже с этой точки зрения бросать приезжих в вонючей промзоне на Балтийский – отнюдь не лучшая идея», – поделился мнением эксперт ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин. 

Соглашается с коллегами и эксперт-экономист градостроительства лаборатории градопланирования имени М. Л. Петровича Людмила Истомина, которая, кроме более удачной ситуации с точки зрения метро у Витебского вокзала, обращает внимание и на более развитую наземную сеть. Она вспоминает о том, что на «Балтийскую» должны сделать второй вход, но до строительства еще дело не дошло, и в ближайшие годы не дойдет. Кроме того, эксперт замечает, что у Витебского больше возможностей для грамотной организации парковочного пространства. 

«Я думаю, что в том виде, в котором проект был представлен общественности, он реализован не будет – насколько я понимаю, желающих выделять на это деньги пока нет. Уверенно говорить можно будет, только когда начнется непосредственно процесс строительства. Пожалуй, Витебский можно признать совсем чуть-чуть более удачным вариантом, нежели Балтийский, и то, преимущественно из-за перегруженности вестибюля метро «Балтийская». У Витебского тоже есть свои недостатки: например, все поезда там приходят на второй этаж, а никаких лифтов пока что нет, и вероятность их появления в историческом здании невелика. Для людей с багажом это будет проблемой. Что касается его местоположения – это тоже не самый центр города, и Московский в этом плане теоретически мог бы быть более удачным вариантом, но подключить аэроэкспресс к нему крайне сложно», –  рассказал «Фонтанке» эксперт по транспортному развитию ИТП «Урбаника» Илья Резников. 

Напомним, что сама идея связать центр города и аэропорт железной дорогой появилась еще в 2004 году. К 2011 году и Смольный, и РЖД коллегиально уведомили общественность о том, что уже в 2013 году с Балтийского вокзала можно будет добраться до Пулково на электричке, а через несколько месяцев в статусе инвестора в проект даже пообещал войти ВТБ. Уже в 2012 году в Смольном заявили, что проект, который предлагает РЖД, слишком дорогой, и отправились за деньгами в Москву. К 2013 году правительство остановилось на варианте с легкорельсовым трамваем от станции метро «Звездная» до аэропорта. 

Однако уже в следующем году экс-губернатор Георгий Полтавченко своим заявлением вновь сделал вариант с аэроэкспрессом наиболее вероятным вариантом, а пребывающий ныне в заключении экс-чиновник Марат Оганесян добавил веса словам своего босса положительной позицией Министерства транспорта. Под конец 2015 года Смольному даже удалось выпросить у федералов 10 млрд рублей на этот проект, и спустя пару месяцев, уже в 2016 году, приоритетным вдруг стал вариант с Витебским вокзалом. Тогда же Полтавченко сообщил, что аэроэкспресс можно отложить из-за падения пассажиропотока, а потратить федеральные средства можно на что-нибудь другое.

В 2017 году Смольный начал переговоры с РЖД по поводу смены вокзала, а уже в октябре того же года сделал первый публичный фальстарт, поспешив рассказать о своих планах объявить конкурс для возможных концессионеров в течение месяца. Когда этого не произошло, в конце того же октября вице-губернатор Игорь Албин заявил о том, что до конца года правительство определится с датой конкурса. Наконец к маю 2018 года Смольный на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о намерениях по строительству линии до Пулково от Витебского вокзала с ООО «Аэроэкспресс» – дочерней структурой РЖД. Тогда же было объявлено, что электричка будет запущена в 2022 году, а реализация проекта потребует 19 млрд рублей. Рассказали даже о времени в пути до Пулково – поездка должна продолжаться около 26 минут.

В официальном письме, которым глава РЖД Олег Белозеров и придал пулковскому аэроэкспрессу неопределенный статус, просьба отложить или отменить конкурс объясняется тем, что проект не согласован с РЖД. Неформально же несколько собеседников «Фонтанки» отметили, что реальная причина в том, что с точки зрения получения материальной выгоды от вложения бюджетных денег в развитие инфраструктуры «Балтийский» вариант подходит для РЖД больше. Если это действительно так, то остается надеяться, что у петербургских чиновников хватит духа отстоять или Витебское направление, или вовсе отказаться от идеи.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Лидер Групп»
16.11.2018 17:28

ГК «Лидер Групп» стала победителем конкурса «Строймастер-2018»

Конкурс профессионального мастерства в строительной отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер» ежегодно отмечает выдающихся мастеров своего дела.
Андрей Роганков/ предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
16.11.2018 16:53

Специалист Группы «Эталон» получил гран-при конкурса «СТРОЙМАСТЕР – 2018»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «СТРОЙМАСТЕР – 2018».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.11.2018 16:34

В мобильном приложении Аэрофлота появились интерактивные карты 12 аэропортов мира

Аэрофлот усовершенствовал свое мобильное приложение, добавив туда карты двенадцати аэропортов мира. В их число входит и интерактивная карта московского аэропорта Шереметьево (терминалы D, E, F) с возможностью навигации внутри здания.
Группа компаний «ЦДС»
16.11.2018 16:19

Группа ЦДС вошла в число победителей конкурса «Керамогранит в архитектуре – 2018»

ООО «ПКБ «Строй-Проект», входящее в Группу ЦДС, стало победителем конкурса «Керамогранит в архитектуре – 2018» в номинации «Керамогранит в интерьере общественных зданий».
Setl City
16.11.2018 16:16

Setl City наградили за лучшую строительную площадку

ЖК «Солнечный город» от Setl City стал обладателем гран-при национального конкурса «Строймастер-2018» в номинации «Лучшая строительная площадка-2018». Торжественная церемония награждения состоялась 15 ноября во Дворце труда.
16.11.2018 12:36

«Алмаз – Антей» примет участие в выставке «Транспорт России 2018»

12-я Международная выставка «Транспорт России» пройдет в Москве в рамках Транспортной недели с 20 по 22 ноября 2018 года. Холдинг представит проекты по модернизации аэронавигационной системы.
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
16.11.2018 10:36

Сайт «Петербургской Недвижимости» признали лучшим

«Петербургская Недвижимость» второй год подряд занимает первое место в номинации «Лучший сайт агентства недвижимости по продаже новостроек» на престижной отраслевой премии WEB-Realtor.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
15.11.2018 19:00

Квартира недели в ГК «Лидер Групп»

Сегодня мы покажем европланировку площадью 41,87 кв.м. – хорошее решение для семьи из двух человек.
Компания Л1
15.11.2018 17:22

ЖК «Маршал» и ЖК «Граф Орлов» аккредитованы еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию в «АК Барс» Банке на квартиры в ЖК «Маршал» и строящиеся корпуса ЖК «Граф Орлов».
ГК «Эталон»
15.11.2018 16:18

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А, аккредитован АО «Альфа-Банк» и ПАО «Бинбанк»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.11.2018 16:09

Аэрофлот завершил перевод федеральных рейсов в Терминал В аэропорта Шереметьево

В наступившем зимнем сезоне, начиная с 15 ноября 2018 года, из Терминала В будут отправляться и прибывать в общей сложности порядка 402 внутренних рейсов ежедневно.
ПАО «Группа ЛСР»
15.11.2018 14:30

Апартаменты в NEOPARK можно приобрести в ипотеку

Комплекс апартаментов бизнес-класса NEOPARK, который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга вблизи Пулковского парка, аккредитован сразу несколькими ведущими банками.