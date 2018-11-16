Витебский – плохо, Балтийский – еще хуже: откуда должен начаться аэроэкспресс

Проект пулковского аэроэкспресса завис в неопределенности – Смольный и РЖД не могут договориться о том, с Витебским или Балтийским вокзалом стоит связать аэропорт. «Фонтанка» спросила экспертов, какое решение было бы правильным.

Василий Голиняк/Интерпресс

Согласно последнему официальному обещанию главы комитета по транспорту Александра Головина, 28 ноября 2018 года комитет по инвестициям должен завершить прием заявок от возможных концессионеров, желающих соединить Пулково с Витебским вокзалом железнодорожным сообщением и 30 лет наслаждаться получаемым от эксплуатации линии доходом. Однако никаких официальных подтверждений, что все так и будет, от чиновников Смольного до сих пор нет.

В июле 2018 года комитет по инвестициям объявил конкурс с 10 октября в качестве даты окончания приема заявок, но в самый последний момент РЖД попросили все переиграть и пустить электричку от Балтийского. Смольный согласился провести переговоры и ведет их до сих пор, несмотря на то, что все эксперты единогласно характеризуют Витебский вокзал как более удачный вариант. По данным «Фонтанки», до компромисса еще далеко.

«У «Витебского» варианта плюсов больше. Во-первых, это более удобная логистика и разделение пассажиропотоков на вокзале, особенно при условии восстановления и открытия для пассажиров тоннеля к царскому павильону. Во-вторых, это возможность «посадить» на аэроэкспресс сразу 4 линии метро, учитывая будущую 6 линию, против одной навсегда у «Балтийского» варианта. В-третьих, это само расположение вокзала в историческом центре, что даёт и возможность пешком дойти до уже сейчас в 10 раз большего количества гостиниц, а наземным транспортом в буквальном смысле «на все четыре стороны» доехать фактически до всего центра города. Это только из очевидного», – считает эксперт в области транспорта городских агломераций Иван Вергазов.

Он также обращает внимание и на скрытые плюсы выбора Витебского вокзала – направление и заселено гуще, и размеры движения электричек на нём в разы больше, что сразу же увеличивает количество людей, которые попадают в зону тяготения линии. Линия от Витебского пересекает три крупных выезда из города на юг, на каждом из которых можно перехватывать и автомобилистов, и пассажиров из крупнейших городов-спутников, а именно из Колпино, Пушкина и Гатчины.

Вергазов также отмечает, что «Балтийский» вариант, помимо очевидного географического минуса (маршрут идёт по городским задворкам и везёт только на сам вокзал и почти никуда больше), также требует значительной реконструкции существующих путей и станции Шоссейная, коренной реконструкции станций Броневая и СПб-Балтийский, что делает проект сложнее и дороже. Отчасти эти недостатки компенсируются на треть меньшей протяжённостью участка новой линии в сам аэропорт, но «Витебский» вариант требует минимума работ на существующей инфраструктуре как при примыкании новой линии, так и дальше по участку. С этой точки зрения самые масштабные работы на Витебском – электрифицировать все пути на вокзале, но это давно нужно было сделать и без аэроэкспресса.

Эксперт также отмечает, что помимо большей протяженности, Витебское направление гораздо сильнее загружено существующим движением, но это относительно легко решается электрификацией путей на вокзале и увеличением скорости движения. При этом даже без дополнительных работ существующая линия имеет резервы пропускной способности, и при запуске аэроэкспресса по сути восстанавливаются советские размеры движения. Это потребует более точной и напряжённой работы службы, управляющей движением поездов на этом направлении, но, по его мнению, это не критично.

«Если предположить, что в проекте будут задействованы деньги налогоплательщиков, то аэроэкспресс до Витебского вокзала – это просто плохой вариант, но до Балтийского – ужасный. Участок метро от «Балтийской» до «Технологического института» и так является одним из двух самых загруженных в нашем метро. Там и сейчас в определенные часы трудно войти в поезд, а если добавить туда еще гипотетических людей с багажом из Пулково, то будет полный кошмар. Кроме того, насколько я знаю, по Витебскому ходу проект проработали так, чтобы минимально «раздвинуть» график электричек. Что в этом плане происходит с Балтийским ходом, мне неизвестно, но подозреваю, что с графиками электричек на Красное, Гатчину и Петергоф проблемы будут. Если абстрагироваться от того, за счёт какого бюджета эта «игрушка», то вариант от Витебского имеет хоть какой-то смысл. Людей привозят фактически в центр города и сразу к нескольким веткам метро. Проект предполагает окупаемость, и даже с этой точки зрения бросать приезжих в вонючей промзоне на Балтийский – отнюдь не лучшая идея», – поделился мнением эксперт ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

Соглашается с коллегами и эксперт-экономист градостроительства лаборатории градопланирования имени М. Л. Петровича Людмила Истомина, которая, кроме более удачной ситуации с точки зрения метро у Витебского вокзала, обращает внимание и на более развитую наземную сеть. Она вспоминает о том, что на «Балтийскую» должны сделать второй вход, но до строительства еще дело не дошло, и в ближайшие годы не дойдет. Кроме того, эксперт замечает, что у Витебского больше возможностей для грамотной организации парковочного пространства.

«Я думаю, что в том виде, в котором проект был представлен общественности, он реализован не будет – насколько я понимаю, желающих выделять на это деньги пока нет. Уверенно говорить можно будет, только когда начнется непосредственно процесс строительства. Пожалуй, Витебский можно признать совсем чуть-чуть более удачным вариантом, нежели Балтийский, и то, преимущественно из-за перегруженности вестибюля метро «Балтийская». У Витебского тоже есть свои недостатки: например, все поезда там приходят на второй этаж, а никаких лифтов пока что нет, и вероятность их появления в историческом здании невелика. Для людей с багажом это будет проблемой. Что касается его местоположения – это тоже не самый центр города, и Московский в этом плане теоретически мог бы быть более удачным вариантом, но подключить аэроэкспресс к нему крайне сложно», – рассказал «Фонтанке» эксперт по транспортному развитию ИТП «Урбаника» Илья Резников.

Напомним, что сама идея связать центр города и аэропорт железной дорогой появилась еще в 2004 году. К 2011 году и Смольный, и РЖД коллегиально уведомили общественность о том, что уже в 2013 году с Балтийского вокзала можно будет добраться до Пулково на электричке, а через несколько месяцев в статусе инвестора в проект даже пообещал войти ВТБ. Уже в 2012 году в Смольном заявили, что проект, который предлагает РЖД, слишком дорогой, и отправились за деньгами в Москву. К 2013 году правительство остановилось на варианте с легкорельсовым трамваем от станции метро «Звездная» до аэропорта.

Однако уже в следующем году экс-губернатор Георгий Полтавченко своим заявлением вновь сделал вариант с аэроэкспрессом наиболее вероятным вариантом, а пребывающий ныне в заключении экс-чиновник Марат Оганесян добавил веса словам своего босса положительной позицией Министерства транспорта. Под конец 2015 года Смольному даже удалось выпросить у федералов 10 млрд рублей на этот проект, и спустя пару месяцев, уже в 2016 году, приоритетным вдруг стал вариант с Витебским вокзалом. Тогда же Полтавченко сообщил, что аэроэкспресс можно отложить из-за падения пассажиропотока, а потратить федеральные средства можно на что-нибудь другое.

В 2017 году Смольный начал переговоры с РЖД по поводу смены вокзала, а уже в октябре того же года сделал первый публичный фальстарт, поспешив рассказать о своих планах объявить конкурс для возможных концессионеров в течение месяца. Когда этого не произошло, в конце того же октября вице-губернатор Игорь Албин заявил о том, что до конца года правительство определится с датой конкурса. Наконец к маю 2018 года Смольный на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о намерениях по строительству линии до Пулково от Витебского вокзала с ООО «Аэроэкспресс» – дочерней структурой РЖД. Тогда же было объявлено, что электричка будет запущена в 2022 году, а реализация проекта потребует 19 млрд рублей. Рассказали даже о времени в пути до Пулково – поездка должна продолжаться около 26 минут.

В официальном письме, которым глава РЖД Олег Белозеров и придал пулковскому аэроэкспрессу неопределенный статус, просьба отложить или отменить конкурс объясняется тем, что проект не согласован с РЖД. Неформально же несколько собеседников «Фонтанки» отметили, что реальная причина в том, что с точки зрения получения материальной выгоды от вложения бюджетных денег в развитие инфраструктуры «Балтийский» вариант подходит для РЖД больше. Если это действительно так, то остается надеяться, что у петербургских чиновников хватит духа отстоять или Витебское направление, или вовсе отказаться от идеи.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"