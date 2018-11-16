ТГК-1: Автовская ТЭЦ работает штатно, электроснабжение потребителей Адмиралтейского и Кировского районов восстановлено

Электричество вернулось в дома Адмиралтейского и Кировского районов Петербурга. Автовская ТЭЦ, снабжающая здания на их территории, заработала штатно. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ТГК-1.

«В 13:04 было зафиксировано срабатывание системы аварийной защиты на распределительном устройстве Автовской ТЭЦ ПАО «ТГК-1». Причины срабатывания защиты не связаны с работой оборудования станции. Автовская ТЭЦ работает в штатном режиме. В настоящее время электроснабжение потребителей восстановлено», – отметили в компании.

Напомним, в пятницу электричество пропало в ряде домов Адмиралтейского, а также, как выяснилось, Кировского района Петербурга. Проблема обнаружились на Автовской ТЭЦ. «Ленэнерго» около двух часов дня временно восстановило электроснабжение с помощью дизель-генераторных установок.